La Banque africaine de développement et la Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), la banque publique allemande d'investissement et de développement, ont signé un accord portant sur une contribution de 18,4 millions d'euros au Fonds spécial du Mécanisme de financement de la préparation des projets d'infrastructure du Nepad (Ippf-Nepad).

Selon un communiqué de presse, ce financement, qui porte la contribution de la KfW à l'Ippf-Nepad à 58,14 millions de dollars, soutiendra les efforts du Mécanisme pour atteindre ses principales priorités, notamment le deuxième plan d'action prioritaire du Programme de développement des infrastructures en Afrique (Ppida-Pap 2) jusqu'en 2030. Le fonds spécial multi-donateurs du Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, hébergé par la Banque africaine de développement, est un mécanisme de préparation de projets de premier plan en Afrique, qui joue un rôle de catalyseur en fournissant une assistance technique et financière pour la préparation de projets et de programmes d'infrastructure à l'échelle régionale.

L'accord a été signé à Abidjan, en Côte d'Ivoire, par Christoph Tiskens, directeur de la KfW pour l'Afrique de l'Est et l'Union africaine, et Mike Salawou, directeur des infrastructures et du développement urbain à la Banque africaine de développement. La signature de l'accord fait suite à l'annonce par le gouvernement allemand de la reconstitution des ressources du Fonds en 2024.

M. Tiskens a salué les réalisations de l'Ippf-Nepad. « Le Fonds spécial Ippf-Nepad a connu un succès remarquable tout au long de l'année, démontrant des progrès significatifs dans le développement des infrastructures régionales en Afrique. Cette reconstitution vise à soutenir le développement des infrastructures en mettant l'accent sur des domaines tels que le changement climatique, le genre, l'Agenda 2063, la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) et plus encore sur la réalisation des Objectifs de développement durable. », a-t-il dit.

Pour M. Salawou, « cette reconstitution des ressources marque une étape importante dans notre partenariat de longue date avec l'Allemagne afin de faire progresser le développement et le financement des infrastructures en Afrique. Grâce à ce soutien, l'Ippf-Nepad disposera d'une meilleure capitalisation pour intensifier et accélérer la préparation de projets d'infrastructure transfrontaliers et climato-intelligents, garantissant ainsi leur bancabilité et leur aptitude à l'investissement. ». Selon lui, il s'agit d'une étape importante dans l'accélération de la mise en oeuvre de la Zlecaf, de l'intégration régionale et de la croissance économique.