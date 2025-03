Afrique: Foire commerciale intra-africaine 2025 - L'Algérie se prépare activement

L'Algérie est entrée de plain-pied dans les préparatifs de la Foire commerciale intra-africaine 2025 (IATF2025), le premier événement africain sur le commerce et l'investissement prévu à Alger, Algérie, du 4 au 10 septembre 2025.

Selon un communiqué de presse, à six mois de l'IATF2025, le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire met la dernière main aux préparatifs de cet évènement, en collaboration avec le comité d'organisation. Plus de 35 000 visiteurs de plus de 140 pays devraient participer à cet évènement qui est devenu la principale plateforme de commerce et d'investissement du continent ainsi qu'une place de marché pour la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf).

Lors de la quatrième réunion du Conseil consultatif de l'Iatf, le Ministre algérien du commerce extérieur et de la promotion des exportations, Mohammed Boukhari, a déclaré que l'Algérie est fin prête pour organiser l'IATF 2025, compte tenu notamment de ses vastes capacités et ressources qui seront pleinement mises à profit pour assurer le succès de cet événement important. Il a expliqué qu'un comité intersectoriel de haut niveau a été créé pour superviser et suivre les préparatifs. «Nous sommes convaincus que l'Iatf2025 atteindra les objectifs fixés, dans la mesure où elle s'aligne parfaitement sur les objectifs économiques de l'Algérie et nous nous engageons à faire de cette foire un succès retentissant », a-t-il dit.

Le Ministre a souligné que l'Algérie est fière de son appartenance au continent africain, qui « reflète sa civilisation profondément enracinée et renforce ses aspirations futures »

Plus de 2 000 exposants, y compris des entreprises du continent et des superviseurs, présenteront leurs biens et services à des milliers de visiteurs et d'acheteurs au cours de la foire. L'Iatf 2025 devrait déboucher sur des accords commerciaux et d'investissement d'une valeur de plus de 44 milliards de dollars US, mettant en lumière l'impact croissant de la foire en tant que premier marché d'Afrique. Le gouvernement algérien met en place des mesures pour faciliter le voyage d'un grand nombre de visiteurs attendus à l'Iatf2025.

« Nous avons eu une réunion fructueuse du Conseil consultatif. Nous sommes satisfaits de l'engagement et des progrès réalisés à ce jour dans le cadre de la préparation de l'Iatf2025, dont la date prévue au mois de septembre s'approche. Nous encourageons les pays, les entreprises, les petites et moyennes entreprises (PME), les acheteurs, les visiteurs et les délégués à profiter de cette occasion pour s'inscrire à la foire », a déclaré Jean Louis-Ekra, vice-président du Conseil consultatif de l'Iatf et ancien Président de la Banque africaine d'Import-Export (Afreximbank).

L'Iatf est une plate-forme pour stimuler le commerce et l'investissement en Afrique. Elle vise à tirer parti des opportunités du marché unique de laZLECAf de plus de 1,4 milliards de personnes et d'un PIB de plus de 3500 milliards dollars US. L'IATF est organisée tous les deux ans par Afreximbank, en collaboration avec la Commission de l'Union africaine (Cua) et le Secrétariat de la ZLECAf. Au cours des trois dernières éditions de l'Iatf, plus de 100 milliards de dollars US d'accords commerciaux et d'investissement ont été conclus cumulativement avec plus de 70 000 visiteurs et plus de 4 500 exposants.

En prélude à la réunion du Conseil consultatif, Mme Kanayo Awani, Vice-présidente exécutive d'Afreximbank, en charge de la Banque du commerce intra-africain et de développement des exportations, a informé M. Boukhari des résultats en attente identifiés lors du Weekend Canex, qui s'est tenu à Alger en 2024 et a servi de test pour l'Iatf2025.