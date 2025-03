Congo-Kinshasa: Sanctions de l'UE - Le député Thierry Mariani plaide pour le retrait immédiat de l'armée rwandaise du pays

A la suite des sanctions imposées par l'Union européenne (UE) contre certains responsables rwandais et du M23, le député européen Thierry Mariani, membre de la commission Commerce international de l'UE, a salué cette décision, la qualifiant de première victoire. Cependant, il a souligné la nécessité d'aller plus loin en exigeant le retrait immédiat de l'armée rwandaise et du M23 de l'Est de la République démocratique du Congo (RDC).

« Le Conseil européen a décidé ce lundi d'imposer des sanctions claires contre une série de responsables impliqués dans cette agression, notamment contre la société qui commercialise les minerais volés en République démocratique du Congo et achetés par l'Union européenne. C'est un premier succès qu'il faut saluer, mais il est crucial d'aller plus loin, car une partie du Congo reste occupée par le Rwanda, qui continue ses pillages et vols. Il est essentiel d'exiger le retrait rapide de toutes les troupes rwandaises des territoires congolais qu'elles occupent avec leur milice, le M23 », a déclaré Thierry Mariani.

Le député a également insisté sur la nécessité de maintenir une pression internationale constante. Thierry Mariani avait été reçu le 7 mars à Kinshasa par le Président Félix Tshisekedi, à la tête d'une délégation de députés européens du groupe des Patriotes du Rassemblement national.

Les discussions ont porté sur les avancées diplomatiques en vue d'une résolution de la crise dans l'Est de la RDC.