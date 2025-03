Angola: Le pays et les Philippines tiennent une réunion de consultations politiques

Luanda — Les délégations diplomatiques de l'Angola et des Philippines ont tenu lundi, à Manille, la première réunion de consultations politiques, marquant le troisième moment historique dans les relations entre les deux États.

Selon un communiqué de presse de l'ambassade d'Angola dans ce pays, la réunion a été coprésidée par la secrétaire d'État aux Affaires étrangères de l'Angola, Esmeralda Mendonça, et la sous-secrétaire aux Relations bilatérales et aux Affaires de l'ASEAN de la République des Philippines, Theresa Lazaro.

Les consultations politiques ont été divisées en deux moments. Dans le premier, les délégations ont abordé les questions de coopération bilatérale dans les domaines politique, économique et commercial, agricole, commercial, touristique, maritime, technique et professionnel et de coopération Sud-Sud.

Dans le second, les parties ont analysé les situations continentales et régionales de l'Angola et des Philippines, en particulier de l'Union africaine, de la SADC et de l'ASEAN, ainsi que la candidature des Philippines au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité pour la période 2027-2028, qui sera présentée l'année prochaine.

Au cours des réunions, les chefs de délégation ont réaffirmé leur engagement à travailler ensemble pour coopérer et renforcer les synergies en vue de former le capital humain dans les secteurs de l'agriculture, de la pêche, de l'industrie, du tourisme et du maritime.

Le gouvernant angolais a salué l'intérêt et la volonté du gouvernement philippin d'apporter à l'Angola des compétences techniques dans divers domaines de connaissances, notamment dans l'économie et l'investissement, étant donné que la diplomatie angolaise s'attache à l'économie.

Concernant les instruments juridiques non signés lors de cette réunion inaugurale, le secrétaire d'État a invité la partie philippine à se rendre à Luanda pour les compléter dans la capitale angolaise.

Il s'agit du protocole d'accord entre l'Académie diplomatique Venâncio de Moura et l'Institut philippin des relations internationales, ainsi que de l'accord d'exemption mutuelle de visa sur les passeports diplomatiques, officiels et de service entre les gouvernements de la République d'Angola et des Philippines.

Toujours en ce qui concerne les instruments juridiques, il a également été suggéré qu'ils pourraient être signés à New York, en marge des travaux de l'Assemblée générale des Nations Unies, en septembre de cette année.

Les relations amicales entre l'Angola et les Philippines remontent aux débuts de l'indépendance nationale, cependant, le début officiel des relations diplomatiques n'a eu lieu que le 14 septembre 2001, à New York. Le 19 décembre 2022 a été signé le Mémorandum d'entente sur les consultations politiques, qui a donné lieu à la réunion de ce lundi.

La réunion de consultations politiques Philippines-Angola s'est terminée dans une atmosphère de cordialité et d'espoir d'un avenir prospère pour les États et les peuples.

Pour renforcer la symbiose de ces deux sentiments, les chefs des délégations respectives ont échangé des souvenirs qui symbolisent la culture et l'histoire de l'Angola et des Philippines, dont les relations diplomatiques feront 25 ans en 2026.