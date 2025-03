Congo-Kinshasa: L'insalubrité prend de l'ampleur à Lubumbashi

Le centre-ville de Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, devient de plus en plus insalubre en raison de la rareté des travaux d'assainissement, ont constaté les reporters de Radio Okapi le weekend dernier. De nombreux tas d'immondices jonchent plusieurs endroits, donnant à la ville un aspect déplaisant. Parmi les zones les plus touchées figurent l'angle des avenues Chef Katanga et Ndjamena, 30 Juin et Tabora, Lomami et Moero, ainsi que Lomami des Usines.

D'autres lieux problématiques incluent l'avenue Sendwe, près de la Direction générale des Impôts, et l'intersection des avenues Moero et Kasaï dans la commune de Lubumbashi.

A cela s'ajoutent des eaux stagnantes qui couvrent certaines routes.

Certaines voies sont parsemées de nids-de-poule, notamment sur l'avenue des Usines, entre les avenues Sendwe et Kasaï, menant au grand marché de la ville. Par ailleurs, plusieurs canalisations bouchées provoquent le déversement des eaux sur la voie publique. Ce phénomène est particulièrement visible à l'intersection des avenues Kasaï et chaussée Mzee Laurent-Désiré Kabila ainsi qu'au croisement des avenues Moero et Sendwe, où les eaux usées dégagent une odeur nauséabonde.

En parallèle, les vendeurs ambulants ont refait surface, aggravant le non-respect des mesures d'hygiène alors que l'épidémie de choléra sévit dans toutes les communes de la ville cuprifère. Cette situation inquiète fortement la population, car elle pourrait compromettre les efforts déployés pour éradiquer cette maladie qui a déjà causé plusieurs décès.

Les initiatives entreprises par la mairie de Lubumbashi pour assainir la ville et lutter contre le commerce informel semblent s'essouffler, regrettent certains habitants.