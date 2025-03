Sénégal: Cheikh Tidiane niasse milieu de terrain des lions - 'J'ai des objectifs personnels et collectifs'

Cheikh Tidiane Niasse a fait ses premières pas avec l'équipe nationale du Sénégal qui a effectué hier, lundi 17 mars, sa première séance d'entrainement en direction des deux rencontres contre le Soudan (22 mars) et le Togo (25 mars), comptant pour les 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Après le premier galop et le premiers contacts, le sociétaire de Hellas Vérone (Italie), s'est confié en livrant ses objectifs et la touche qu'il compte apporter avec les Lions.

Un des six novices appelés par le sélectionneur Cheikh Tidiane Niasse a pris ses marques avec l'équipe nationale du Sénégal en effectuant hier, lundi 17 mars, le premier galop des Lions au terrain annexe du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio.

"Je suis nouveau mais j'ai été très bien accueilli. Les anciens comme les plus jeunes. Ça m'a fait plaisir et je suis heureux d'être là. J'ai toujours voulu rejoindre la tanière. Maintenant, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose de claire, il y a aussi d'autres joueurs de qualité. Ce n'est pas donné à tout le monde. J'ai su être patient, j'y suis. Je suis prêt à saisir ma chance et tout donner», a-t-il confié à la fin du premier galop d'entraînement effectué ce lundi à Diamniadio.

Le milieu de terrain de Hellas Vérone (Italie) en a profité pour décliner ses objectifs avec le maillot et surtout de franchir un nouveau cap dans sa carrière. « Je suis nouveau, j'ai des objectifs personnels et collectifs. C'est important de rentrer petit à petit. Il y a eu une histoire avant nous, il faut respecter tout ça. Pour moi, c'est une grande fierté, un immense honneur pour la famille, les gens qui me suivent. Devenir international c'est un cap dans la carrière d'un joueur. A moi de me battre pour le rester », souligne t-il. Au sein de l'effectif, il compte apporter l'agressivité et l'élément physique dans le jeu des Lions.

« Je connais mes qualités, et ceux de l'effectif. Si on a fait appel à moi, c'est que je peux apporter l'agressivité, le physique, choses qu'ils ont déjà. Mais c'est bien d'avoir un élément qui peut en apporter encore », poursuit t-il. Dans cet élan, Cheik Tidiane Niasse estime que le Sénégal dispose d'un groupe de toutes les qualités pour aborder en conquérant les deux rencontres contre le Soudan et leTogo.

« On m'a aussi conseillé, sur le foot africain. On le suit depuis toujours mais tant qu'on n'a pas goûté, on ne peut pas savoir. Je les ai écoutés et je vais essayer d'appliquer leurs conseils. Ce ne sera pas des matchs faciles. C'est un groupe avec beaucoup de qualité et une assez bonne mentalité pour y aller en conquérants et faire de bons matchs."