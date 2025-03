Kenya: Leta, une entreprise kényane, lève 5 millions de dollars pour développer une plateforme logistique alimentée par l'IA

TLDR

Leta a levé 5 millions de dollars en financement d'amorçage pour développer sa plateforme alimentée par l'IA qui optimise les itinéraires de livraison

Le tour de table a été mené par la société européenne de capital-risque Speedinvest, avec le soutien supplémentaire du Fonds d'investissement pour l'Afrique de Google et d'Equator.

La startup a déjà connu une croissance impressionnante, étendant ses activités à cinq marchés africains : le Kenya, le Nigeria, l'Ouganda, la Zambie et le Zimbabwe.

Leta, une startup de logiciels logistiques basée à Nairobi, a levé 5 millions de dollars de fonds d'amorçage pour développer sa plateforme alimentée par l'IA qui optimise les itinéraires de livraison, suit les expéditions en temps réel et aide les entreprises à rationaliser leurs opérations logistiques. Le tour de table a été mené par la société européenne de capital-risque Speedinvest, avec le soutien supplémentaire du Fonds d'investissement pour l'Afrique de Google et d'Equator, un fonds de technologie climatique axé sur l'Afrique.

La plateforme de Leta est conçue pour réduire les coûts et améliorer l'efficacité de la logistique, qui représente actuellement une part importante du prix des produits en Afrique. En s'intégrant aux systèmes ERP, POS et OMS des entreprises, elle automatise des tâches telles que la création de manifestes et la planification des expéditions, en veillant à ce que le véhicule le plus efficace soit utilisé pour chaque commande. Elle permet également de réduire le nombre de véhicules nécessaires à la distribution en optimisant les itinéraires et les méthodes de chargement telles que FIFO (premier entré, premier sorti) et LIFO (dernier entré, premier sorti).

La startup a déjà connu une croissance impressionnante, étendant ses activités à cinq marchés africains - Kenya, Nigeria, Ouganda, Zambie et Zimbabwe - et travaillant avec des clients importants tels que KFC et Diageo. Leta a augmenté le nombre de livraisons de 20 000 tonnes à 150 000 tonnes et gère désormais 7 400 véhicules.

Points clés à retenir

La croissance de Leta met en évidence le potentiel des plateformes logistiques alimentées par l'IA pour remédier aux inefficacités de la chaîne d'approvisionnement en Afrique. Face aux coûts de transport élevés et à la dépendance à l'égard de la logistique manuelle, des startups comme Leta comblent une lacune importante en proposant des solutions permettant de réduire les coûts et d'améliorer l'efficacité. L'approche de Leta contraste avec celle des startups logistiques précédentes qui se concentraient sur la propriété d'actifs, un modèle souvent non viable dans la région.

Le succès de Leta réside dans son modèle "software-first", qui aide les entreprises à optimiser leurs flottes existantes plutôt que de posséder des actifs. Cela lui a permis d'évoluer rapidement sans avoir à gérer des actifs physiques, tout en améliorant l'efficacité des livraisons et en réduisant les coûts. Sa capacité à intégrer des services financiers dans la plateforme renforce encore sa proposition de valeur, positionnant l'entreprise pour une croissance à long terme à travers l'Afrique et le Moyen-Orient.