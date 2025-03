Sénégal: Inclusion numérique et entrepreneuriat au pays - Sonatel et la DER/FJ en convention stratégique

Le Groupe Sonatel et la Délégation générale à l'Entrepreneuriat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ) ont officialisé, hier, le lundi 17 mars 2025 un partenariat stratégique visant à renforcer l'inclusion numérique, l'autonomisation des femmes et l'employabilité des jeunes au Sénégal. Cette convention, signée dans les locaux de Sonatel, marque une étape décisive dans la mise en oeuvre de la vision Sénégal 2050, qui ambitionne de faire du numérique un levier clé du développement économique et social du pays.

Cette collaboration s'inscrit dans la continuité des actions entreprises par Sonatel pour favoriser l'accès aux outils numériques et accompagner les entrepreneurs. Avec plus de 40 ans d'expérience dans le secteur des télécommunications, l'opérateur historique du Sénégal réaffirme son rôle d'acteur majeur du développement technologique et économique du pays Le partenariat prévoit plusieurs initiatives concrètes, notamment : La transformation de l'École numérique de Bambey en un véritable centre d'innovation, permettant aux jeunes d'acquérir des compétences numériques essentielles pour les métiers de demain, L'amélioration de la connectivité dans des zones prioritaires comme Médina Yorofoula, afin de réduire la fracture numérique et permettre aux populations rurales d'accéder aux opportunités offertes par le digital, la mise à disposition d'outils de formation et d'accompagnement pour les startups, afin de favoriser l'émergence d'un écosystème entrepreneurial dynamique et inclusif. « Nous croyons en la jeunesse sénégalaise, en son audace et en sa créativité. Ce partenariat avec la DER/FJ est une occasion unique d'accompagner les jeunes et les femmes dans leur parcours entrepreneurial en leur donnant les moyens de réussir », a déclaré Sékou Dramé, Directeur général de Sonatel.

Un levier pour l'autonomisation des femmes et des jeunes

La DER/FJ, qui joue un rôle central dans l'accompagnement des entrepreneurs et des porteurs de projets, voit en ce partenariat une opportunité de renforcer ses actions sur le terrain. L'objectif est d'accélérer l'inclusion financière et de faciliter l'accès aux financements pour les jeunes et les femmes, en s'appuyant sur des solutions numériques innovantes telles qu'Orange Money. « Cette convention va bien au-delà d'un simple accord. Elle symbolise une vision partagée d'un Sénégal inclusif, où chaque citoyen, quel que soit son milieu d'origine, a accès aux outils nécessaires pour réussir. Grâce à ce partenariat, nous allons pouvoir rapprocher davantage nos services des populations à travers nos 46 antennes départementales », a souligné Aïda Mbodj, Déléguée générale de la DER/FJ. Cette collaboration est d'aligner les efforts des deux institutions avec les ambitions de Sénégal 2050, qui vise à faire du numérique un moteur de développement national.

En facilitant l'accès aux infrastructures et aux formations, Sonatel et la DER/FJ contribuent à réduire les inégalités sociales et territoriales, tout en favorisant l'émergence d'un secteur entrepreneurial compétitif et innovant. Déjà, des initiatives telles que Orange Startups Center et Orange Digital Center ont permis de former plus de 39 000 jeunes depuis 2019, avec un taux d'insertion professionnelle de 95 %. En 2024, Sonatel a également investi 800 millions de FCFA dans les startups sénégalaises, et accompagné 1 600 femmes à travers son programme Maisons Digitales. En unissant leurs forces, Sonatel et la DER/FJ entendent bâtir un écosystème numérique dynamique et inclusif, où chaque talent sénégalais pourra s'épanouir et contribuer au développement du pays.