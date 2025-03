Sénégal: Le ramadan de tons - Medor

Albert Niogombaye Samb , ami d'enfance et voisin de Tons est également parent à plaisanterie de ce dernier. Niogo et Tons s'entendent comme larrons en foire. Ils se jouent constamment des tours comme du temps de leur tendre enfance. Derrière cette belle entente, il y a comme un caillou. Le caillou se nomme Medor, le chien de Albert Diogombaye Samb. Un dog allemand surnommé « Apollon de la gente canine », à cause de sa taille imposante.

Albert Samb s'était occupé du molosse depuis bébé. Le chien appartenait à sa patronne. Mais c'était Diogo qui le torchait, le dorlotait, nettoyait sa niche et l'amenait en promenade. Un attachement liait Albert et Médor. Au moment de quitter le Sénégal, sa patronne touchée par la complicité qui liait Diogo à Médor décida le cœur meurtri de céder Médor à Diogo qui une fois de retour au quartier bombait le torse.

Tout le monde lui cédait le passage. Tons à la vue du chien changeait non de trottoir, mais de rue, ce qui amusait beaucoup Diogo qui fier comme Artaban se gaussait de Tons qui avait une peur bleu des chiens qu'ils soient Toutou ou molosse et à raison. Tons avait été mordu par un chien d'où son aversion.

Hier, couché sur son « pliyane » avant l'heure du Ndogou, Tons avait les narines ouvertes sur la succulente odeur du poulet de Tata posé sur le rôtissoire. Il s'en délectait. .Et avant que Ousta Alione Sall n' annonce son Ndogou diotna fi ci ndakarou ak lu ke weur le chien de Diogo sauta par-dessus le muret de Tons et Tons de sauter sur le poulet pour se retrouver en haut du manguier et de dire à Tata « Dowal wouti echelle so bougué ndogou »