Afrique de l'Ouest: Signature de convention entre la SOSEAP et ARP - Pour l'harmonisation des AMM au sein de l'UEMOA

La Société sénégalaise des agences de promotion médico-pharmaceutique (SOSEAP) compte sur l'Agence de réglementation pharmaceutique (ARP) pour porter le plaidoyer pour l'obtention des Autorisations de mises sur le marché (AMM) au niveau des autres pays de l'espace Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA). Selon les acteurs, si les produits sont enregistrés au Sénégal, ils peuvent l'être automatiquement dans les autres pays de l'espace communautaire.

Le Sénégal est le seul pays de l'Afrique francophone à atteindre le niveau de maturité 3. Une performance portée par l'Agence de réglementation pharmaceutique (ARP) et qui confère au pays une place de choix dans le domaine pharmaceutique. Hier, lundi 17 mars 2025, la Société sénégalaise des agences de promotion médico-pharmaceutique (SOSEAP) a signé une convention avec l'Agence de réglementation pharmaceutique (ARP). Il s'agit, pour ladite association, de faire porter le plaidoyer à l'ARP pour une facilitation de la délivrance des Autorisations de mise sur le marché (AMM) pour les médicaments dans l'espace Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA).

Le président de la SOSEAP, Mohamedou Bara Mbaye explique l'intérêt de cet accord. «Au cours de notre entretien avec le Directeur général de l'ARP, nous avons eu à échanger sur différents points, dont les conventions, en particulière la convention signée avec le Niger dans la mesure où ça permet aux laboratoires et aux agences sénégalaises de pouvoir bénéficier d'un avantage comparatif au Niger, c'est-à-dire qu'ils pourront avoir directement des AMM dans ce pays».

Et d'ajouter : «sur le plan économique, ce plaidoyer va permettre à l'agence de pouvoir recouvrer plus de fonds dans son budget. Et aussi, c'est important dans la mesure où ça permettra aux agences de pouvoir créer de nouveaux emplois, parce qu'avec le nouveau niveau de maturité 3, certainement tous les laboratoires vont venir au Sénégal à cause de l'avantage comparatif, suite aux conventions qui seront signées avec les autres pays».

Pour ce qui est de cette convention, les acteurs cherchent un avantage comparatif c'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont un visa pour médicament au Sénégal, que cela puisse l'être directement pour le Niger et les autres pays qui sont en cours de partenariat avec l'ARP comme la Côte d'Ivoire et le Burkina.

Ce qui fera dire au secrétaire général de SOSEAP, Souleymane Mbengue : «notre association est responsable de l'approvisionnement de 80% des médicaments que nous consommons ici, au Sénégal. Nous en sommes les acteurs principaux. Donc s'il y a quelque chose qui se passe au niveau de la filière pharmaceutique, nous avons notre mot à dire, parce que nous sommes les principaux concernés. Quand on parle d'importation de médicaments, on parle d'abord d'Autorisation de mise sur le marché. Maintenant, les demandes répondent aux critères et comme nous appartenons à un espace communautaire qui s'appelle l'UEMA, nous avons les mêmes procédures».