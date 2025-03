Afrique: Eliminatoires mondial 2026-rencontres contre le Soudan et Togo - Un groupe de 14 Lions a démarré la préparation

L'équipe du Sénégal a engagé la préparation pour les 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, contre le Soudan et le Togo. Un groupe de 14 Lions ont pu fouler hier lundi 17 mars, la pelouse du terrain annexe du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio pour la première séance d'entrainement. Le groupe sera au complet dés ce mardi 18 mars avec les 12 autres joueurs attendus hier, soir. Le Sénégal affronte le Soudan à Benghazi le 22 mars avant de recevoir le Togo le 25 mars au stade Abdoulaye Wade.

L'équipe nationale du Sénégal a entamé sa préparation pour les deux confrontations contre le Soudan et le Togo comptant pour les 5e et 6e journées des éliminatoires du Mondial 2026. Pour le grand rassemblement, seule la moitié du groupe a répondu présente sur la pelouse d'entraînement annexe du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Pour ce premier galop des Lions, le sélectionneur a pu compter sur 14 joueurs. A coté des «cadres » comme Sadio Mané, Idrissa Gana Guèye et Lamine Camara, Ismaila Sarr, Pape Guèye, des gardiens Edouard Mendy Mory Diaw, Krépin Diatta, Dion Lopy ; Abdou Diallo, Kalidou Koulibaly, le sélectionneur a pu compter sur noter la présence effective des novices tels Richard Sagna, le seul local mais aussi Cheikh Niasse, Llaye Camara et Assane Diao arrivés depuis dimanche.

Ces nouveaux pensionnaires de la Taniére se sont vite lancés dans le bain avec des ateliers conduits par le coach et ses assistants. Le tout sous le regard d'un public enthousiaste et au rythme des percussions des comités de supporters. Les « retardataires » qui sont au nombre de douze devraient arriver par dans la soirée d'hier lundi au mardi. Parmi eux figurent les gardiens Yehvan Diouf, Antoine Mendy, Pathé Ciss, Abdalah Sima, Cherif Ndiaye et Boulaye Dia.

Les Lions débutent cette double confrontation avec un déplacement à Benghazi (Libye) où ils affronteront les Crocodiles du Nil soudanais le 22 mars. Une rencontre capitale pour les Lions qui ont l'ambition de reprendre la première place du groupe B, occupée par cette équipe soudanaise. Les Lions vont enchainer en accueillant les Eperviers du Togo le mardi 25 mars à partir de 21 heures au stade Abdoulaye Wade de Diamnadio.