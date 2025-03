Burkina Faso: Voiries de Bassinko, de Rimkièta et de la rocade nord - Le ministre Adama Luc Sorgho inspecte les chantiers

Le ministre des Infrastructures et du Désenclavement, Adama Luc Sorgho, a visité les chantiers sur les travaux de construction et de bitumage des voiries de Bassinko, de Rimkièta et de la rocade nord, lundi 17 mars 2025, à Ouagadougou.

Pour faciliter la mobilité urbaine dans la ville de Ouagadougou, les travaux des voiries de Bassinko, de Rimkièta et de la rocade nord (boulevard des Tansoba entre l'intersection avec la RN3 et l'échangeur du Nord) ont été lancés. C'est dans le cadre du suivi de ces infrastructures routières que le ministre des Infrastructures et du Désenclavement, Adama Luc Sorgho, a effectué une sortie de terrain, lundi 17 mars 2025.

La première étape a été la visite des travaux de la rocade nord, précisément au niveau de l'échangeur de Kossodo. Le ministre chargé des infrastructures a découvert que les activités ont été financièrement et physiquement exécutées respectivement à 67% et 73% avec une nouvelle date d'exécution fixée au 31 mai 2025, en tenant compte des suspensions.

A ce niveau, il a instruit l'entreprise d'exécuter les travaux conformément au marché de base, car il a été observé, après la zone de l'échangeur, des caniveaux complémentaires pour drainer les eaux de la chaussée ne faisant pas partie du marché conclu, en plus des caniveaux de drainage des eaux de pluie et des habitations. A la deuxième étape, à la voie d'accès principale au quartier Bassinko d'un linéaire de 6,17 km, l'aménagement de la voirie et l'assainissement ont pris fin. Les techniciens ont expliqué qu'une soixantaine de lampadaires ont été fixés, avec à la clé, la circulation ouverte aux usagers.

Le ministre Sorgho s'est dit satisfait de ce chantier, tout en félicitant l'entreprise responsable. La troisième et dernière étape a été la visite de la voie d'accès principale au quartier Rimkièta d'un linéaire de 6,88 km avec un taux d'exécution physique de 71,50% en conformité avec le marché de base.

Un marché complémentaire validé

Concernant ce projet, il y a un marché complémentaire qui a été validé en Conseil des ministres pour la construction, entre autres, d'un dalot dont les travaux sont à 20% d'exécution physique. Sur le linéaire, un drain de rabattement des remontées capillaires est en train d'être mis en place. Cependant, Adama Luc Sorgho a appelé à l'accélération des travaux pour le respect des délais avant le début de l'hivernage. « A la rocade nord, les travaux sont en cours et presque achevés.

Mais, il faut d'abord terminer les marchés de base. Il n'est pas question que l'on parle d'avenant. Nous avons espoir qu'en mai, il y aura la finition des travaux », a-t-il confié à la fin de la tournée. Pour la voie d'accès principale au quartier Bassinko, aux dires du ministre chargé des Infrastructures, l'entreprise responsable des activités pilotées par une femme fait partie de celles qu'il faut « vivement » encourager.

« A Rimkièta, nous avons demandé à l'entreprise de prendre des dispositions pour ne pas créer des désagréments aux usagers. Pour le dalot, il doit être livré avant la saison des pluies. Nous avons estimé que l'entreprise, dans le cadre du marché complémentaire, doit être mise en demeure car elle devrait commencer les travaux sans attendre la signature des contrats du moment où l'avenant aurait été accepté », a lancé Adama Luc Sorgho. Il a, par ailleurs, rappelé que le gouvernement était obligé à un moment donné de résilier les contrats des entreprises s'agissant des voiries à Yagma et à Nagrin.

« Les travaux ont déjà repris à Yagma et nous avons confiance qu'ils seront de qualité aussi bien à Yagma qu'à Nagrin au grand bonheur des usagers et des riverains », a-t-il soutenu. Quant au directeur technique de l'Entreprise Kanazoé Salifou (EKS), Cheick Tidiane Sawadogo, sur la voirie de Rimkièta, il a renchéri qu'il y a deux marchés qui s'entremêlent pour expliquer le taux d'exécution physique de 71%. Avec le marché complémentaire, il a laissé entendre que le délai de finition est prévu le 25 juin 2025. « Face aux instructions du ministre chargé des infrastructures, nous allons mettre les bouchées doubles pour respecter le délai », a signifié Cheick Tidiane Sawadogo.