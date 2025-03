Nigeria: Le pays a approuvé l'Initiative de Sécurité contre la Prolifération (ISP)

Le Nigéria a approuvé l’Initiative de sécurité contre la prolifération (ISP) à la suite d’un engagement soutenu avec les États-Unis. Dans une note du Département américain publiée le 17 mars, Washington s’est félicité de l’approbation et de la participation du Nigéria à l’Initiative.

Dans la même foulée, les américains se sont réjouis de la perspective de travailler avec le gouvernement nigérian pour faire progresser les objectifs de lutte contre la prolifération de l’Initiative et de sa Déclaration de principes d’interdiction. Il faut noter que le Nigeria est le 116e pays à approuver l’ISP.

Selon la même source, les pays qui appuient l’ISP partagent l’engagement de prévenir la prolifération des armes de destruction massive (ADM), de leurs vecteurs et des matières connexes au profit d’acteurs étatiques et non étatiques préoccupants.

Il faut noter que l’élargissement de la participation du PSI dans le monde entier est essentiel pour la sécurité de l’Amérique, car l’initiative améliore les efforts individuels et collectifs visant à développer les capacités nécessaires pour interdire les transferts d’armes de destruction massive qui menacent la sécurité des États-Unis.

Il est à préciser que les États deviennent membres de l’ISP en approuvant publiquement la Déclaration des principes d’interdiction de l’ISP et en prenant des engagements politiques volontaires pour entraver et arrêter les expéditions d’ADM illicites, de vecteurs et de matières connexes qui circulent à destination et en provenance d’États et d’acteurs non étatiques préoccupants en matière de prolifération.

Comme indiqué sur la note, « les États signataires de l’ISP adoptent également des procédures simplifiées pour un échange rapide d’informations et renforcent les lois et les cadres nationaux et internationaux pertinents ».