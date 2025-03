Gabon: ELL'oquencE 2025 - La voix des femmes gabonaises, un pouvoir qui s'impose

Le 15 mars dernier a eu lieu la grande finale de la première édition du concours ELL'oquencE à l'auditorium du Ministère des Eaux et Forêts. Une initiative portée par l'ONG La Ruche des Idées.

Placé sous le thème « La parole de la femme gabonaise au service de la Transition », cet événement avait pour ambition de valoriser l'art oratoire au féminin et d'encourager les jeunes femmes à s'imposer dans le débat public.

Cinq femmes, un micro, un enjeu de taille !

Sous les projecteurs, cinq finalistes se sont affrontées sur un sujet ambitieux : « Moi, Présidente de la Transition... ». Face à un jury exigeant et un public attentif, elles ont défendu avec aisance leur vision du leadership, maniant les mots avec éloquence pour convaincre et persuader l'auditoire.

Mais une seule d'entre elles a su captiver l'attention du public et des jurys : Nelly Doufilou. Par son discours percutant, sa maîtrise de l'argumentation et sa présence scénique impressionnante, elle a conquis le jury et a décroché le titre tant convoité de « Femme la plus éloquente » de cette première édition.

« C'est une immense satisfaction, mais aussi une précieuse leçon de vie. Il est fondamental d'oser, de repousser ses limites et de sortir de sa zone de confort.

Ce concours m'a permis de mesurer combien l'éloquence est un art subtil, où chaque détail revêt une importance capitale : le choix des mots, le rythme, les figures de style, la gestuelle... et, par-dessus tout, la capacité à transmettre une émotion sincère. », a déclaré Nelly Doufilou, lauréate du concours.

Une reconnaissance du public.

Mabicka Israëlla Danielle, finaliste remarquée, a su captiver le public et décrocher le Prix du public et la deuxième place, une reconnaissance forte témoignant de son impact sur l'audience.

« Je n'ai pas atteint mon objectif qui était de remporter la première place, mais je suis très heureuse d'avoir pu obtenir le Prix du public. C'est la preuve que j'ai su marquer les esprits », s'est-elle exprimée.

Un concours sous le regard des hautes autorités

L'événement a été honoré par la présence de Madame Élodie Diane Fouefoué ép. Sandjoh, ministre de la Femme et de la Protection de l'Enfance, ainsi que de Patrick Barbera Isaac, ministre de la Jeunesse et des Sports. La ministre de la Femme a eu l'honneur de remettre le prix à la grande gagnante, soulignant ainsi l'importance de telles initiatives pour l'autonomisation des femmes et leur engagement dans la société.

Les membres du gouvernement ont profité de l'occasion pour adresser des conseils inspirants aux jeunes présents, les encourageant à cultiver l'excellence et à devenir des modèles pour la nation.

Un triomphe qui ouvre la voie à une nouvelle génération .

Présidente du jury, Jennifer Nupsia Mayombo épouse Kangouna a aussi salué cette initiative qui met en avant l'intelligence, la force et l'audace des femmes gabonaises. Plusieurs prix ont été décernés pendant cet événement, notamment le Prix du public, le Prix spécial de l'improvisation Louise Mushikiwabo, ainsi que d'autres distinctions honorifiques.

De son côté, Victor Nzigou Emecka, président de l'ONG La Ruche des Idées, s'est exprimé avec enthousiasme sur cette première édition réussie : « C'est une première édition très intéressante, tant sur le fond que sur la forme. Elle nous permet de faire une évaluation en vue d'opérer un saut qualitatif pour les prochaines éditions. Un immense merci à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de cet événement ! Mention spéciale au ministère de la Femme et de la Protection de l'Enfance pour ses félicitations, ses encouragements et sa promesse d'accompagnement pour la deuxième édition. »

Une initiative qui inspire

Au-delà de la compétition, cette finale a été un véritable hymne à la parole, un outil puissant de transformation sociale.

« En tant que membre de l'ONG La Ruche des Idées, voir la matérialisation de ce programme est une immense fierté. Ce qui n'était qu'un projet sur papier est devenu une réalité. Cette finale m'a permis de comprendre que toute idée peut se concrétiser si on y met du coeur et du travail. Nous devons mettre en avant nos talents, même si tout ne se définit pas encore comme on le voudrait. Cette expérience a été un véritable apprentissage dans l'organisation d'un projet, et je suis fière de toute l'équipe », a déclaré un membre de l'ONG La Ruche des Idées.

Dans le public, l'émotion était au rendez-vous. Certains spectateurs, inspirés par cette soirée, envisagent déjà d'y participer ou d'encourager d'autres à le faire. « Ce concours m'a ouvert les yeux sur l'importance de bien s'exprimer en public. J'ai vu des femmes incroyables défendre leurs idées avec force et assurance. L'année prochaine, j'espère avoir le courage de monter sur scène ! » a confié une spectatrice.

D'autres ont salué la qualité des discours et l'organisation impeccable de l'événement.

« Franchement, c'était impressionnant ! J'ai ressenti une vraie montée en puissance dans les prises de parole. Un grand bravo aux organisateurs et aux participantes », a ajouté un jeune étudiant présent dans l'auditorium.

« J'ai été conquis par cet événement ! Ces femmes ont porté la voix féminine avec force, et j'ai adoré. L'année prochaine, j'y participerai sûrement. J'ai envie d'apprendre à bien parler comme elles. J'ai compris que la parole est une arme puissante », a martelé un autre.

Avec un tel succès, le concours ELL'oquencE 2025 marque le début d'un mouvement où la voix des femmes gabonaises résonne avec audace pour inspirer, convaincre et transformer la société.