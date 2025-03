Algérie: Plusieurs activités programmées à l'occasion de la Journée internationale des forêts jeudi prochain

Alger — Plusieurs activités visant à sensibiliser le grand public sur les valeurs écologiques, économiques et sociales de la forêt, seront organisées jeudi prochain à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des forêts, coïncidant avec le 21 mars de chaque année, a indiqué mardi la Direction générale des forêts (DGF) dans un communiqué.

Ces activités seront menées à travers le territoire national par le personnel forestier des conservations des forêts, des parcs nationaux, des centres cynégétiques et des réserves de chasse, sous le slogan "Prendre soin des forêts pour nourrir l'humanité".

Dans ce cadre, près de 25.000 plants vont être plantés, selon le communiqué de la DGF soulignant que la commémoration de cette journée internationale permettra aussi de développer, pendant toute l'année scolaire, un volet pédagogique à destination des élèves des différents cycles scolaires et les associations.

Cette action permet aux élèves et aux adhérents des associations d'appréhender les bases d'une gestion durable et la multifonctionnalité des forêts avec des fonctions environnementales, économiques et sociales, explique la même source.

La DGF a mis en avant dans son communiqué l'importance des forêts en tant que source vitale d'énergie, ainsi que son rôle clé dans l'agriculture en accueillant des pollinisateurs et en contribuant à l'enrichissement des sols, à la régulation du climat et à la conservation de la biodiversité. En outre, les bassins versants forestiers fournissent de l'eau douce à plus de 85% des grandes villes du monde.