Congo-Brazzaville: Mpox - Les PVV constituent une population cible vulnérable

Au cours de la récente réunion hebdomadaire sur la situation de la variole du singe ou Monkeypox (Mpox) présidée par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, le Dr Samuel-Roger Kamba, en tant que coordonnateur de la réponse nationale à la Mpox, il a été démontré, en ce qui concerne la vaccination contre cette maladie, que les personnes vivant avec le VIH constituent une population cible vulnérable.

Pour protéger les personnes vivant avec le VIH (PVV) contre l'épidémie de Mpox, des stratégies de vaccination spécifiques ont été mises en place en raison de la transmission interhumaine désormais observée, notamment à travers des rapports sexuels. Outre la vaccination des PVV, les participants à la réunion se sont tout d'abord attardés sur le pilier Communication risque et engagement communautaire (Crec) . Tous les participants ont identifié la communication de risque et l'engagement communautaire comme un pilier essentiel dans la réponse à la Mpox. Le pilier Crec fait partie intégrante du système de gestion de l'incident, qui est placé sous la responsabilité du Centre des opérations d'urgence de santé publique.

Pour ce qui est des données épidémiologiques, la semaine 10 a montré une stagnation dans les notifications de cas de Mpox, avec un taux de létalité inférieur à 2%. Plus de 15 000 contacts ont été identifiés, mais le suivi demeure insuffisant, se chiffrant à seulement 30%. Des efforts supplémentaires sont nécessaires pour améliorer ce suivi et accroître la capacité de test dans les laboratoires.

Au cours de cette réunion, les participants ont aussi passé en revue les incidents tragiques survenus à Basankusu, où des décès dus à une intoxication présumée ont été signalés. Des enquêtes sont en cours et des échantillons ont été prélevés pour analyse toxicologique. La situation sanitaire liée à la guerre d'agression à l'Est du pays a été discutée, avec des rapports de blessés et de décès à la suite des attaques. Il est crucial que l'accès humanitaire limité permette aux équipes de santé d'intervenir et de fournir des soins aux victimes. Dans l'ensemble, la réunion a permis de réaffirmer l'engagement continu des autorités et des partenaires à lutter contre la Mpox et à protéger la santé publique.