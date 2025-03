Congo-Brazzaville: Lutte contre la corruption - Les élèves des collèges Notre-Dame du Congo et Boyokani sensibilisés au fléau

C'est sur les bancs de l'école que les enfants doivent être initiés à la lutte contre la corruption et à l'amour patriotique. Sur cette base, l'Inspection générale des finances (IGF) a sensibilisé des élèves à lutter contre ce fléau.

L'IGF poursuit la campagne de sensibilisation et de mobilisation de la jeunesse au patriotisme en luttant contre la corruption, une initiative conjointe avec le ministère de la Jeunesse et Eveil patriotique. La campagne a été lancée le 3 mars au Centre culturel et artistique pour l'Afrique centrale de Kinshasa, par la Première ministre, Judith Suminwa. Le 14 mars, l'inspecteur général des finances et chef des services, Jules Alingete Key, s'est entretenu avec un groupe d'élèves des collèges Notre-Dame du Congo et Boyokani, dans sa quête de former une nouvelle génération de citoyens respectueux des valeurs d'orthodoxie et de bonne gouvernance.

Au total, 120 élèves ont pris part à une séance pédagogique et participative d'immersion et d'initiation à la lutte contre la corruption. Jules Alingete leur a présenté la mission de l'IGF dans la gestion des finances publiques, un service directement rattaché à la présidence de la République. « Nous devons vous sensibiliser à la lutte contre la corruption pour bâtir un Congo prospère et attractif... Tout commence par une prise de conscience », s'est-il adressé aux élèves.

Il a également répondu aux questions des élèves, avant d'annoncer que l'IGF va octroyer des fournitures scolaires à ces élèves, en soutien à la politique de la « Gratuité de l'enseignement de base » lancée par le président de la République, Félix Tshisekedi, en 2019, et portée à bras- le-corps par le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle citoyenneté dirigé par la ministre d'État Raïssa Malu. Cette politique a facilité la scolarisation de plus de 4 millions d'enfants supplémentaires à travers le pays.

L'IGF va organiser des conférences et autres activités de sensibilisation à la lutte contre la corruption et à l'amour de la patrie à l'attention de différentes catégories des jeunes, dans les écoles et les universités à travers le pays au cours de cette année.