Congo-Brazzaville: Distinction - Nathalie Aziza Munana honorée comme Grand cordon de la paix du Culpac

Le Conseil universel pour la paix des nations et des continents (Culpac) a honoré la ministre des Affaires sociales et Solidarité, Nathalie Aziza Munana, au titre de Grand cordon de la paix et servante de l'humanité.

Le Culpac a organisé le 15 mars à la « Cité de la paix » à Kinshasa la journée glorieuse de la paix dédiée à la ministre des Affaires sociales et Solidarité, honorée désormais comme Grand cordon de la paix et servante de l'humanité. Selon Daniel Santu Biko, directeur général du Culpac, la manifestation s'est inscrite dans la droite ligne du processus des résolutions de la conférence universelle de la paix organisée par le Culpac, le 5 et 6 septembre 2018, au Parlement européen à Bruxelles sur le thème « Qui menace la paix universelle ? »

Il a également parlé de la compassion envers les compatriotes victimes de la guerre dans l'Est du pays, tout en assurant à l'assistance que la paix reviendra dans cette partie meurtrie. Aussi a-t-il encouragé le peuple à bannir le tribalisme, à cultiver la paix et à promouvoir les droits humains. Rendant hommage à la ministre Nathalie Aziza Munana, il lui a remis les actes de la paix et la remise des emblèmes aura lieu à Bruxelles. « Je suis émue pour cet honneur et je ferai ma part dans la construction de la paix. Le Congo a besoin de paix et j'ai voulu être accompagnée par les hommes de Dieu qui ne passent que par les hommes pour agir », a de prime abord indiqué la récipiendaire. Nathalie Aziza Munana a ajouté : « La paix, c'est le quotidien de tout un chacun, la considération envers les frères et soeurs, les parents, la Bible dit : honore ton père et ta mère. La paix, c'est dans les petites choses au quotidien, quand on dégage la paix, on bénit le prochain et l'on est soi-même béni ». Evoquant la guerre dans l'Est, la ministre des Affaires sociales et Solidarité a laissé entendre : « Dans l'Est, que Dieu leur donne la paix, qu'Il essuie leurs larmes. Nous devons prier pour eux ».

Enfin, elle s'est adressée aux responsables du Culpac présents à la cérémonie parmi lesquels le directeur du Culpac, le conseiller diplomatique Patrice Salaga, la marraine de la paix Liliane Temuni. « Que Dieu vous bénisse d'avoir porté votre choix sur moi, et ça me motive de travailler encore plus ; pour moi, c'est un défi. On va travailler ensemble dans la sélection des personnes éprises de paix qui vont m'accompagner dans cette mission noble, car la tâche devient encore lourde », a-t-elle signifié.

L'émissaire de l'Union européenne, Louis Armand de Bejarry, a eu de mots élogieux à l'endroit de Nathalie Aziza Munana. « Elle est spéciale, différente des autres personnalités politiques du pays par son franc-parler, directe. Nous avons besoin de plus de gens comme elle pour changer les choses en RDC, en Afrique », a-t-il dit. Et il a abordé le contexte de guerre dans le pays : « La RDC et l'Europe sont en guerre. Nous avions oublié la guerre en Europe, et la RDC a beaucoup de choses à apprendre à l'Europe sur le contexte de guerre, comment sortir de la crise, relancer le développement post-conflit, sortir des enfants de la misère. Je salue l'engagement de la ministre au service de l'enfant, de la femme, elle a des relais, des hommes des paix, spirituels ».

A l'intention de Nathalie Aziza Munana, il a conclu : « La paix est difficile à faire et facile à perdre, vous avez un message à faire passer et des valeurs à transmettre dans les institutions européennes, témoigner en faveur de ces valeurs de paix qui est notre bien le plus précieux, à tous les pays dans le monde ».