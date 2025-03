Tunisie: Ramadan et jeux promotionnels - Attention aux publicités mensongères

Le nombre d'infractions enregistrées durant la dernière période du Ramadan a augmenté de 16% par rapport à la même période de l'année dernière, a indiqué mardi 18 mars 2025 le directeur de la concurrence et des recherches économiques, Zouhair Bouzaiene, lors de son intervention sur la radio nationale.

Le directeur de la concurrence a indiqué que 11.109 infractions ont été levées après 62.000 inspections, notant que les opération de contrôle économique se poursuivent dans tous les commerces et les points de vente à travers le pays. Bouzaiene a signalé que de nombreux consommateurs ont été arnaqués dans plusieurs secteurs d'activité dont les banques et les assurances, notant dans ce contexte que les manoeuvres frauduleuses dont ont été victimes des consommateurs concernent les publicités mensongères en rapport avec les jeux promotionnels.

Il a expliqué que plusieurs opérations publicitaires illégales en rapport avec des jeux promotionnels et non conforme à la réglementation en vigueur ont généré des profits illégaux. Il a noté que les autorités concernées sont intervenues pour suspendre ces jeux promotionnels sur l'un des médias et ont saisi les prix qui devaient être remis aux gagnants en raison de l'absence de conditions légales nécessaires.

Dans ce contexte, il a rappelé le numéro vert du ministère du commerce 80100191 mis à la disposition des consommateurs pour signaler toute violation à la loi ou pratique commerciale illégale et contraire à la loi à l'instar des cafés qui imposent les achats et les ventes conditionnées pendant le mois de Ramadan ou de la hausse illégale des prix des produits dans les marchés et les points de vente au détail.