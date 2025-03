Tunisie: Akouda - Arrestation de l'auteur d'un vol dans une agence bancaire

Une somme d'argent estimée à environ 4430 dinars a été dérobée dans une agence bancaire à Akouda, sous la menace d'une arme blanche par un individu camouflant ses traits sous des lunettes de soleil et un chapeau. Une patrouille s'est déplacée sur les lieux et a procédé à plusieurs investigations approfondies sur le terrain et à l'examen des caméras de surveillance installées sur les lieux. Identifié, le principal suspect, qui est tombé dans une embuscade, a été arrêté.

Les objets qui ont servi poue le vol (sac à dos, chapeau, casquette, lunettes, masque) ont été saisis à son domicile en coordination avec le ministère public. Conduit au siège de la Brigade de Police Judiciaire à Sousse Nord et interrogé, il a reconnu tous les chefs d'accusation à son encontre, affirmant qu'il traversait une crise financière très difficile, à cause de son addiction aux paris sportifs et qu'il avait emprunté 5000 dinars à une personne qui a fini par restituer une partie de l'argent volé (le deuxième individu, qui fait l'objet de deux mandats de perquisition a été également arrêté). Le parquet de Sousse 02 a autorisé leur détention pour « vol dans un établissement bancaire sous la menace », selon la Direction Générale de la Sûreté Nationale