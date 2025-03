Tunisie: Axe routier reliant Lessouda et Kasserine - Démarrage prochain des travaux de doublement de la route nationale n°13

Les travaux de la première partie du doublement de la route nationale n° 13 entre Lessouda et Kasserine devraient commencer au cours du deuxième semestre de cette année, tandis que la deuxième partie de la route entre Lessouda et Sfax sera annoncée l'année prochaine, selon Sami Hamrouni, directeur régional de l'équipement à Sidi Bouzid, dans une déclaration à la TAP.

Hamrouni a indiqué que l'appel d'offres pour cette partie du projet, dont la durée de construction est de 36 mois, sera annoncé en avril. Le projet, qui comprend également la construction de 39,4 km de routes rurales reliant cette route aux exploitations agricole avec des spécifications routières modernes (6 m de largeur revêtue avec deux accotements de 1,5 m de large) et 2 km la reliant au grand marché d'Oum El-Azem, est financé par la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, la Banque européenne d'investissement et l'État tunisien pour un coût d'environ 565 millions de dinars, a indiqué M. Hamrouni.

Le projet s'inscrit dans le cadre d'une série de projets mis en oeuvre par la direction régionale de l'équipement dans le domaine du réseau de transport dans le but de relier verticalement et horizontalement les différentes régions avec les gouvernorats voisins et de donner un nouveau schéma de développement du local au régional au national dans le cadre du nouveau découpage administratif du pays. Le directeur régional a souligné que ce projet contribuera à surmonter de nombreux obstacles au développement, en particulier le manque d'infrastructures, d'autant plus qu'il sera accompagné d'un certain nombre d'autres éléments également financés par la Banque mondiale, notamment le projet de corridors économiques, un réseau routier supplémentaire reliant la route nationale n° 13 et une série de prêts pour les petites et moyennes entreprises situées à proximité de cette route.