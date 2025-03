Afrique: L'équipe de tunisie s'est envolée hier pour monrovia - Liberia-Tunisie (demain à 17h00) - Trois points et rien d'autre !

Sami Trabelsi et ses joueurs n'auront pas le luxe d'accepter même un nul. L'absence de Skhiri pour blessure devra être bien gérée.

L'équipe de Tunisie, nouvelle version après l'arrivée de Sami Trabelsi, joue demain un match-clef face au Libéria pour le compte des éliminatoires du Mondial 2026.

Avec seulement 2 points d'avance sur la Namibie (qui joue contre le Malawi) et 3 points sur l'adversaire du jour, un résultat autre que la victoire sera une mauvaise affaire dans ce parcours qui débouchera sur un seul qualifié au mondial.

Fraîchement débarqués, Sami Trabelsi et son staff, qui n'ont pas eu le temps de tout préparer et de prendre une idée suffisante sur le groupe des joueurs à suivre et à retenir, ont quand même une bonne connaissance de ce que vit l'équipe de Tunisie, de ses points forts et faibles.

Trabelsi était consultant TV au Qatar et suivait les matches de la sélection et du championnat, alors que son adjoint Hammadi Daou était entraîneur du ST et de l'ESS. Ce nouveau staff connaît tout et n'a pas eu de problèmes pour aborder le groupe des joueurs retenus. Quelques jours n'auront pas suffi pour tout fignoler, mais pour quelqu'un comme Sami Trabelsi, l'essentiel était de trouver une ossature capable de ramener une victoire de Monrovia. Il a aussi, et en second lieu, le devoir de ranimer une équipe qui a laissé de mauvaises impressions lors des éliminatoires de la CAN.

Qualifiée de justesse, l'équipe nationale a terminé sur une défaite et une crise de confiance perçue par tout le monde. Pratiquement avec le même groupe qui a mal terminé les éliminatoires de la CAN, Trabelsi n'a pas voulu prendre le risque de tout changer. Il a gardé cette même ossature malgré ses dernières faibles prestations.

De toute façon, la marge des choix n'est pas si large et confortable, avouons-le. Sami Trabelsi a pu récupérer par exemple Achouri qui était en conflit avec l'ex-sélectionneur national. Un joueur baroudeur et très utile sur le couloir gauche où il peut percer, décrocher et servir ses équipiers.

La présence de Ltaïef, Saâd (qui est en ballottage avec Mastouri pour emmener l'attaque demain), Ben Romdhane, Khadhraoui, ainsi que Sliti, Laïdouni, Bronn, Abdi et Talbi, entre autres, peut aider l'équipe à bien gérer ce déplacement piège plus que la qualité, c'est l'attitude de ces joueurs et leur motivation qui nous intéressent. Toute l'attention sera portée sur ce point bien précis. Les équipiers se Abdi vont )ils réussir à se rétractilité et a donner une belle image ? ça doit passer par une victoire demain.

L'ombre de Skhiri

Bien qu'en baisse depuis d'un an, Elyès Skhiri reste un élément clés dans chaque dispositif de l'équipe nationale. Son absence demain n'est pas une bonne nouvelle pour Sami Trabelsi qui compte sur les joueurs du métier pour booster se son équipe.

Milieu défensif axial, Skhiri donne pouvant le tempo à l'entrejeu et réussit à couvre le duo axial de la défense. Maintenant, et fout trouver quel qu'un qui puisse jouer ce rôle et émincer le milieu. Laïdouni un position moins avancée ? ou tout simplement la carte Ferjani Sassi qui reprend confiance en ses moyens ? Peut-être bien les deux ensemble aux côtés de Ben Romdhane ou Mejerbi.

Il y a un bon moment que l'entrejeu de l'équipe nationale souffre et n'arrive pas à etayer l'attaque. On joue gros demain et Sami Trabelsi sait cela. Gagner est le seul bonne affaire à tirer.