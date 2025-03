Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 19 mars 2025

revue de presse

RDC : blocage des négociations après le retrait du M23

Le refus du M23 de participer aux pourparlers de Luanda constitue un revers majeur pour la médiation angolaise, qui espérait amorcer un dialogue direct entre le M23 et Kinshasa, une première depuis la résurgence du mouvement en 2021.

L'initiative était pilotée par le président angolais João Lourenço, médiateur désigné par l'Union africaine.

Le retrait du M23 pose la question de la viabilité du dialogue de Luanda en l'absence d'un des principaux acteurs du conflit. Si Kinshasa et la médiation angolaise maintiennent leur volonté de poursuivre les discussions, l'absence du groupe rebelle risque de bloquer toute avancée vers une résolution du conflit. (Source Deutsche Welle)

En Guinée, Mamadi Doumbouya choisit-il ses opposants ?

En cette année électorale, 28 formations politiques viennent d’être suspendues pour une durée de trois mois, parmi lesquelles les partis d’Alpha Condé et Sidya Touré.

C’est bien connu : plus on se dirige vers l’horizon, moins on a la sensation de s’en approcher. En Guinée, alors que les vœux de Nouvel an du général Mamadi Doumbouya esquissaient « une année électorale cruciale » et que le Premier ministre Amadou Outy Bah confirmait, début mars, un « retour à l’ordre constitutionnel » en passant par un référendum, le paysage politique guinéen est à nouveau ballotté. 28 partis politiques viennent d’être suspendus pour une période de trois mois… (Source Jeune Afrique)

Situation des Maliens en Mauritanie : 952 compatriotes accueillis par les autorités maliennes

Le président du Haut Conseil des Maliens de l’Extérieur s’est exprimé, ce lundi 17 mars, sur la situation des Maliens en difficulté en Mauritanie. Le point de presse s’est tenu au siège du HCME à Niamakoro Cité Unicef. Habib Sylla a fait le point des expulsions et a appelé au calme.

Au total, ils sont 952 Maliens à être expulsés de la Mauritanie. Des compatriotes pour la plupart en transit pour l’Europe et qui n’ont pas de titre de séjour. A ce jour, on dénombre : 580 expulsés arrivés à Gogui ; 102 arrivés à Tafara ; ils sont 200 à Melga (commune de Djelebou) ; et 70 expulsés sont à Kabou. Auprès de ces compatriotes, le Délégué général aux Maliens de l’Extérieur a été dépêché par le ministre Mossa Ag Attaher. Du matériel et du soutien financier ont été apportés par la mission. (Source maliweb)

Gabon : l’aéroport de Port-Gentil officiellement rebaptisé Rendjambé Issani par le président de la Transition

Annoncé lors du Conseil des ministres du 20 février 2025 le changement de dénomination de l’Aéroport International de Port-Gentil vient officiellement d’être acté. En effet, c’est au cours d’une cérémonie qui s’est tenue ce mardi 18 mars 2025 que le président de la Transition Brice Oligui Nguema a dévoilé le nouveau nom de cette infrastructure aéroportuaire qui portera désormais le nom de Joseph Rendjambé Issani.

En effet, cette mesure de rebaptisation s’inscrivait dans la volonté des plus hautes autorités en tête desquelles de rendre hommage à Joseph Rendjambé Issani, économiste et co-fondateur et secrétaire général du Parti gabonais du progrès (PGP) pour son engagement politique et social qui a marqué le Gabon par son militantisme et sa vision progressiste pour le pays. (Source GabonMediaTime)

Plus de 600 migrants subsahariens secourus par la Tunisie en Méditerranée, au moins 18 décès

Un nouveau drame de l'immigration clandestine s'est noué en mer Méditerranée. Plus de 600 migrants ont été repêchés par la garde nationale tunisienne dans la nuit de dimanche 16 mars à lundi 17 mars. On dénombre au moins 18 décès dans cette tentative de rallier l'Europe.

Les vidéos circulant sur les réseaux sociaux sont comme souvent poignantes. L'une d'elle montre par exemple une femme à bord d'un bateau de sauvetage tunisien tentant de hisser le corps sans vie d'un enfant qui pourrait être le sien. Des dizaines et des dizaines d'adultes et d'enfants apparaissent désemparés et épuisés sur des bouées ou des embarcations de fortune. Leur premier but était de quitter Sfax, en Tunisie pour l'Europe et un supposé eldorado. (Source RFI)

En Côte d’Ivoire, trois des principaux opposants exclus de la liste électorale

L’ancien président Laurent Gbagbo, son ex-bras droit Charles Blé Goudé et son ex-premier ministre Guillaume Soro n’ont pas été retenus par la Commission électorale indépendante pour la présidentielle du 25 octobre.

A sept mois de la présidentielle du 25 octobre, le casting du scrutin se précise avec la publication, lundi 17 mars, par la Commission électorale indépendante (CEI), de la liste électorale provisoire. 8,7 millions d’électeurs y figurent, dont 969 000 nouveaux, mais les noms de trois des plus importants opposants du pays, déclarés à la magistrature suprême, en sont absents. (Source Lemonde Afrique)

Greentech Sénégal : les employés dénoncent des impayés

La filiale ouest-africaine du groupe français d’agronomie Greentech fait face à un conflit social majeur alors que des dizaines de salariés locaux se mobilisent contre la direction.

Un grave conflit social secoue la filiale sénégalaise du groupe français Greentech, spécialisé dans l’agronomie et l’environnement. Selon un communiqué de presse émanant de représentants des salariés, près de 65 collaborateurs sénégalais seraient privés de salaire depuis janvier 2024.

La note met directement en cause Jean-Yves Berthon, dirigeant du groupe Greentech, accusé d’avoir manqué à ses engagements et adopté des comportements jugés inappropriés envers les employés locaux. Les représentants des travailleurs affirment que « l’attitude méprisante de Monsieur Berthon à leur égard est tout simplement inacceptable. » (Source apanews)

Le Maroc produit 40% de voitures made in Africa

Le Maroc a réaffirmé le 17 mars 2025 son soutien à la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) lors de la 57ème session de la Commission économique pour l’Afrique à Addis-Abeba en Ethiopie. Déclaration faite par le ministre de l’Industrie et du Commerce, Riyad Mezzour, a souligné le potentiel de la ZLECAf de générer 3,4 milliards de dollars de supplémentaires dans le PIB pour la croissance économique de l’Afrique et a mis en avant le rôle du Maroc en tant que plaque tournante de l’industrie automobile africaine en produisant 40% des voitures du continent.

Lors de la 57ème réunion de la Commission économique pour l’Afrique (CEA) et de la Conférence des ministres africains chargés des finances, de la planification et du développement économique à Addis-Abeba, le Maroc a une nouvelle fois affirmé, le lundi 17 mars 2025, son engagement indéfectible envers la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf). (Source Africa 24)

Coupe du Monde 2026 : l'Égypte, la Côte d'Ivoire et le Maroc en tête – le Nigeria et le Ghana sous pression

Cette semaine marque la reprise des éliminatoires africaines de la Coupe du Monde, et les sélections du continent s'apprêtent à vivre des moments décisifs avec les 5e et 6e journées, cruciales pour leur qualification au Mondial 2026 en Amérique du Nord.

Les sélections qui seront en tête de leur poule à l'issue de cette phase qualificative seront directement qualifiées pour le Mondial alors que les quatre meilleurs deuxièmes seront contraints de disputer un barrage.

L’Égypte, le Soudan, la Côte d'Ivoire, la Tunisie et le Maroc dominent actuellement leurs groupes respectifs, tandis que des nations historiques telles que le Nigeria et le Ghana se retrouvent en ballotage. (Source CAF)

L’Algérie continue de mobiliser les énergies pour garantir les intérêts supérieurs du pays

Dans un message adressé à l'occasion de la célébration du 63e anniversaire de la Fête de la Victoire (19 mars), le président de la République a précisé que la célébration de cet anniversaire intervient

"au moment où l'Etat continue de mobiliser les énergies pour garantir les intérêts supérieurs du pays et renforcer le front intérieur avec une conscience nationale, qui fait la fierté des Algériennes et des Algériens, et avec une volonté politique tournée vers l'avenir, en étant attentif à la complexité de la situation dans la région et à ses potentielles répercussions, et soucieux, dans la conjoncture actuelle, d'être en phase avec les évolutions que connaissent les relations internationales, comme l'exige la place, le rôle et le poids géostratégique de l'Algérie et en accord avec les idéaux et principes de la glorieuse Révolution de libération". (Source Algérie Presse Service)