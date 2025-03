Maroc: «On en a pleuré», Berkane champion du pays pour la première fois de son histoire

À cinq journées de la fin, le championnat de foot marocain tient déjà son vainqueur : La Renaissance sportive de Berkane remporte le titre pour la première fois de son histoire. Avec un total de 60 points, 18 victoires, 6 nuls et une seule défaite, l'équipe de l'Oriental, région du nord-est du Maroc, succède au Raja de Casablanca.

De Berkane, on connaissait les oranges, avec ses milliers d'hectares de verger. La zone produit désormais des champions. Bader, 25 ans, est un supporter de la première heure du club de Berkane. « Au moment du coup de sifflet final, on a ressenti une joie indescriptible, on en a pleuré. C'est un titre que tout le monde veut avoir au Maroc. »

Désormais irrattrapable en championnat, l'officialisation du titre samedi dernier a déclenché des scènes de liesse.

Certes, la RSB profite d'un affaiblissement des deux grands de la Botola Pro, le Wydad, en pleine reconstruction et le Raja en crise, mais ce succès est aussi le résultat d'un long travail, entamé il y a une quinzaine d'années.

Longtemps cantonnée aux divisions inférieures, la métamorphose de Berkane commence en 2009 avec l'arrivée d'un nouveau président, Fouzi Lekjaa qui lance la modernisation du club. Devenu en 2014 le patron du foot marocain, il investit dans les infrastructures, avec un tout nouveau centre de formation. Fouzi Lekjaa quitte la présidence de Berkane en 2019 ; l'équipe, elle, engrange les succès. Vainqueur, deux fois, de la Coupe de la confédération en 2020 et 2022, le club nourrit de nouvelles ambitions.

Mouine Chaabani, le coach tunisien de Berkane. « Aujourd'hui, on est champion, mais pour moi, on n'a pas encore atteint le niveau qu'on doit avoir. Il y a encore des défaillances, des choses à améliorer. On a des défis plus grands qui arrivent. Aujourd'hui, chaque équipe qui va affronter Berkane sera encore plus motivée. Donc, il faut qu'on soit prêt. »

Organisation rigoureuse, gestion exemplaire, la stratégie de Berkane paie. Le triplé, championnat, Coupe de la Confédération, Coupe du Trône, est désormais à portée de main.