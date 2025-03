Ile Maurice: PME - Attention au «Business Grant and Funding Program»

Déguisée sous le nom de «Business Grant and Funding Program», cette escroquerie en cours vise à tromper le public, en particulier les opérateurs du secteur des petites et moyennes entreprises (PME). Le ministère de l'Industrie, des PME et des coopératives met en garde contre cette fraude qui utilise les noms du ministre de tutelle ainsi que ceux de fonctionnaires pour inciter les individus à fournir des informations personnelles et des détails financiers sous le prétexte d'un processus d'approbation de subvention.

Le public est averti de se méfier des formulaires ou pages suspectes, de ne remplir aucun formulaire lié à l'affaire susmentionnée et de ne divulguer aucune information personnelle. Il est fortement recommandé de se fier uniquement aux sources officielles et vérifiées pour obtenir des informations fiables et actualisées sur les initiatives gouvernementales et les programmes offerts. Toute situation suspecte doit être immédiatement signalée aux autorités compétentes.

Pour sa part, Ajay Beedassy, président de la SME Chamber, soutient que «face à des difficultés et en quête d'aide, un entrepreneur peut être tenté de saisir une opportunité, mais cela peut l'amener à se retrouver dans des problèmes plus graves en raison d'escroqueries. Il est donc essentiel de faire preuve de prudence, de prendre les précautions nécessaires et de bien se renseigner avant d'agir.»

Le ministère de l'Industrie, des PME et des coopératives appelle à la vigilance et encourage chacun à vérifier l'authenticité de toute demande ou information reçue auprès des sources officielles.