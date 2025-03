Madagascar: CNAM Madagascar - Trois ans d'engagement pour la préservation de notre île dans la zone d'Ankeniheny, Arivonimamo

Depuis trois ans, le CNAM Madagascar, acteur incontournable de l'enseignement et de la recherche sur l'île, s'engage activement dans la préservation de l'environnement à travers une initiative unique : une journée annuelle de reboisement. En étroite collaboration avec la commune urbaine d'Arivonimamo, cet événement rassemble chaque année étudiants, professeurs, personnel et partenaires autour d'une cause commune : la protection de notre île. Le site d'Arivonimamo, situé dans la zone d'Ankeniheny, a été choisi pour accueillir cette journée symbolique, incarnant à la fois les défis environnementaux auxquels fait face Madagascar et l'espoir d'un avenir plus vert.

Cette journée de reboisement ne se limite pas à une action éphémère ; elle reflète l'engagement profond du CNAM Madagascar en faveur d'un avenir durable.

Formation professionnelle supérieure tout au long de la vie - recherche - diffusion de la culture scientifique et technique, au-delà de ces trois missions que mène Le CNAM, l'établissement souhaite être un acteur de changement en contribuant à la restauration des espaces naturels et à la lutte contre la déforestation. Chaque année, des milliers d'arbres sont plantés, participant ainsi à la régénération des écosystèmes locaux et à la promotion d'une conscience environnementale accrue au sein de la communauté.

Cependant, l'année dernière, un incident tragique a frappé cette initiative. Les arbres plantés lors de l'édition précédente ont été victimes de feux incontrôlables qui ont ravagé une grande partie des espaces reboisés. Ce déclin illustre les défis que Madagascar doit surmonter dans sa lutte contre la déforestation et les incendies. Néanmoins, le CNAM Madagascar ne se laisse pas abattre. Cet incident n'a fait que renforcer sa détermination à poursuivre cette noble cause. Pour l'année à venir, des mesures renforcées seront mises en place pour protéger les arbres des incendies et garantir la pérennité des plantations. La mobilisation sera intensifiée, avec des actions préventives et de surveillance pour éviter la répétition de cet incident malheureux.

Le CNAM Madagascar s'engage également à sensibiliser ses étudiants et collaborateurs à l'importance de la nature et de sa préservation. Cette mobilisation témoigne de leur engagement envers la protection de l'environnement, au-delà de leur rôle académique. En travaillant ensemble sur le terrain, ils participent à une cause commune : la sauvegarde de la biodiversité et des ressources naturelles de Madagascar.

Si cette journée constitue un moment fort de l'année, elle s'inscrit également dans une démarche à long terme. Le CNAM Madagascar ambitionne de faire de cet événement annuel un point de départ pour des actions plus larges, en s'étendant prochainement vers d'autres provinces, telles que Tuléar et Majunga. L'objectif est de renforcer cette initiative à travers le pays, afin d'offrir à Madagascar un avenir plus vert et durable.

Trois ans après son lancement, l'initiative du CNAM Madagascar est un véritable succès. Les résultats sont visibles : des espaces naturels restaurés, des arbres plantés et une communauté de plus en plus consciente des enjeux environnementaux. Cet engagement ne se limite pas à un simple geste symbolique ; il incarne un véritable changement de mentalité, un appel à l'action pour préserver la beauté et la richesse de notre île.

Le CNAM Madagascar est fier des progrès réalisés et se tourne résolument vers l'avenir, convaincu que chaque arbre planté et chaque geste contribuent à la protection de notre planète pour les générations futures.