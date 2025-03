Algérie: Secousse tellurique à Médéa - Aucune perte en vie humaine et matériel n'a été enregistrée

Alger — Aucune perte en vie humaine et matériel n'a été enregistrée par les services de la Protection civile, suite à la secousse tellurique enregistrée ce mardi dans la wilaya de Médéa.

"Suite à la secousse tellurique enregistrée dans la commune de Mihoub à Médéa, les secours de la Protection civile ont effectué des opérations de reconnaissance dans les wilayas l'ayant ressentie, à l'instar d'Alger, Boumerdes, Blida, Bouira et Tizi Ouzou", a déclaré à l'APS le sous-directeur de l'information et des statistiques à la Protection civile Nassim Bernaoui, précisant, qu'"aucune perte en vie humaine et matériel n'a été enregistrée pour le moment".

Il a ajouté que "l'opération de reconnaissance est toujours en cours pour détecter les états de panique et de peur parmi la population", soulignant que les différentes équipes d'intervention et spécialisées sont mobilisées sur les lieux et se trouvent en état d'alerte pour gérer ce type de situation.

Une secousse tellurique d'une magnitude de 5.1 degrés sur l'échelle de Richter, a été enregistrée, ce mardi à 10h50 mn, dans la wilaya de Médéa, dont l'épicentre a été localisé à 09 Km nord-ouest de la commune de Mihoub, selon le Centre de recherche en astronomie astrophysique et géophysique (CRAAG).