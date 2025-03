Algérie: Président de la République - L'Etat continue de mobiliser les énergies pour garantir les intérêts supérieurs du pays

Alger — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a affirmé, mardi, que l'Etat continue de mobiliser les énergies pour garantir les intérêts supérieurs du pays et renforcer le front intérieur avec une conscience nationale qui "fait la fierté des Algériennes et des Algériens".

Dans un message adressé à l'occasion de la célébration du 63e anniversaire de la Fête de la Victoire (19 mars), le président de la République a précisé que la célébration de cet anniversaire intervient "au moment où l'Etat continue de mobiliser les énergies pour garantir les intérêts supérieurs du pays et renforcer le front intérieur avec une conscience nationale, qui fait la fierté des Algériennes et des Algériens, et avec une volonté politique tournée vers l'avenir, en étant attentif à la complexité de la situation dans la région et à ses potentielles répercussions, et soucieux, dans la conjoncture actuelle, d'être en phase avec les évolutions que connaissent les relations internationales, comme l'exige la place, le rôle et le poids géostratégique de l'Algérie et en accord avec les idéaux et principes de la glorieuse Révolution de libération".

Le 19 mars est "une date phare qui marque, dans la glorieuse histoire de l'Algérie, le couronnement de longues décennies de lutte et de l'inspirante Révolution de libération déclenchée le 1er novembre 1954", a dit le président de la République, soulignant que "cette Révolution fut, à juste titre, l'une des plus grandes Révolutions anticoloniales et l'une des plus authentiques épopées de lutte des peuples contre la tyrannie et la domination de l'ère moderne".

"Elle restera, à jamais, un exemple témoignant de l'attachement du peuple algérien à la liberté et un symbole de dignité et de fierté pour les peuples", a-t-il ajouté, rappelant les "incommensurables sacrifices consentis par le peuple algérien avec bravoure, foi et patience afin de vivre libre et digne sur ses terres".

Les Algériennes et les Algériens, héritiers et garants de cette gloire historique, "construisent aujourd'hui leur pays, avec le même esprit, la même détermination et les mêmes principes et valeurs, sans le moindre marchandage, animés par la volonté de construire et d'asseoir les fondements d'un Etat moderne", a soutenu le président de la République.