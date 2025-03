Algérie: L'université est pleinement engagée dans les objectifs de développement du pays 2024-2029

Mostaganem — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Beddari a affirmé, mardi dans la wilaya de Mostaganem, que l'université est fortement engagée dans les objectifs de développement du pays pour la période 2024-2029.

Dans son intervention à l'occasion du lancement du projet de plantation de 1.000 arbres de type "arganier" à la ferme pilote de la commune de Hassi Mameche, dans le cadre de sa visite de travail dans la wilaya, le ministre a déclaré que "l'université est désormais un véritable levier qui renforce la vision de développement de l'Algérie 2024-2029".

Beddari a aussi indiqué que ce projet s'inscrit dans le cadre du programme sectoriel contribuant à la création de richesse pour assurer une économie et une agriculture diversifiées".

Il a rappelé que son département ministériel s'appuie sur plusieurs infrastructures dans ce domaine, dont les rôles de l'entrepreneuriat et des structures accompagnant l'étudiant universitaire pour la création de richesse, notamment à travers la création de start up et de petites entreprises.

Entre 60 petites entreprises et 20 startups sortiront cette année de l'Université "Abdelhamid Ben Badis" de Mostaganem. A-t-il ajouté.

Après avoir inspecté l'expérience d'irrigation automatique des arbres via un système d'irrigation goutte-à-goutte et le projet de plantation de tournesol, M. Beddari a soutenu que le développement économique repose actuellement sur l'éducation, la recherche scientifique, l'innovation et la création de richesse, tant au niveau local que national, tout en répondant aux besoins de son environnement, notamment les collectivités locales et les citoyens.

En visitant cette ferme, le ministre a rencontré plusieurs étudiants porteurs de projets et de petites entreprises spécialisées dans les sciences agricoles, l'aquaculture et la pêche.

Il les a encouragés à adopter un plan économique et à s'orienter directement vers le marché, tout en soulignant l'importance de mettre en valeur les connaissances acquises dans le domaine de la commercialisation des produits.

En marge de cette visite, des accords-cadres ont été signés entre les directions des services agricoles (DSA), de la pêche et de l'aquaculture et de l'environnement et de la qualité de vie au niveau local.

Un accord-cadre a été également signé entre l'Université "Abdelhamid Ibn Badis" de Mostaganem et le Centre de recherche scientifique et technique sur les régions arides de Biskra.

Le ministre a également présidé une cérémonie de remise de prix aux étudiants lauréats de compétitions internationales et nationales, telles que le concours international de la meilleure thèse de doctorat au Koweït et le concours national de dessalement de l'eau de mer "Innovation Algérie".

A noter qu'à travers ses trois fermes pilotes situées à Hassi Mameche, Mazaghran et Hadjadj, l'Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem a lancé, dans le cadre du programme sectoriel, deux projets de plantation de 10 hectares d'arganiers et 2,5 hectares de tournesols.