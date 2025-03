Paris — La délégation soudanaise en visite en Europe, dirigée par la commissaire générale à l'aide humanitaire soudanaise, Mme Salwa Adam Benya a rencontré lundi soir dans les bâtiments du ministère français des Affaires étrangères M. Pierre Salignon, directeur du Centre des opérations humanitaires.

Le Centre d'Opérations Humanitaires est l'une des plus grandes institutions qui apportent un soutien aux organisations internationales françaises oeuvrant dans le domaine humanitaire dans diverses régions du monde, en plus de mobiliser et d'orienter le soutien vers les sites de conflits.

M. Pierre a souligné l'intérêt du Centre pour ce qui se passe au Soudan, soulignant que cette réunion est consacrée à discuter des aspects techniques de la situation humanitaire au Soudan et qu'elle complète les réunions que la délégation tient avec le gouvernement français.

Pierre a passé en revue les efforts et les interventions menées par le centre à travers les partenaires humanitaires des organisations françaises pour venir en aide aux réfugiés soudanais dans les pays voisins.

De son côté, Mme Salwa commissaire général à l'aide humanitaire soudanaise, a exprimé ses remerciements au ministère français des Affaires étrangères et au Centre des opérations humanitaires, et a fait un exposé complet sur la situation humanitaire au Soudan, niant l'existence d'une famine au Soudan comme le prétendent certains milieux, en raison du manque de ses éléments de base.

Dans le même contexte, dans la soirée du lundi 17 mars, la délégation a rencontré à Paris le directeur des affaires humanitaires au ministère norvégien des Affaires étrangères, M. Sven Tali, accompagné de Mme Eileen, responsable du dossier humanitaire pour le Soudan au ministère norvégien des Affaires étrangères.

M. Sevin a affirmé l'engagement de son pays à fournir une aide humanitaire à toutes les régions du monde qui en ont besoin, tout en respectant les principes fondamentaux régissant le travail humanitaire. Il a affirmé l'engagement de son pays à préserver l'unité du Soudan et l'intégrité de ses terres, et a souligné la volonté de son pays de mener un dialogue transparent sur la meilleure façon de fournir l'aide humanitaire aux Soudanais touchés par la guerre.

Le commissaire général à l'aide humanitaire soudanaise, chef de la délégation soudanaise, a accueilli le ministère norvégien des Affaires étrangères et a salué le dialogue direct qui conduit à des résultats et à des points communs, soulignant que la fermeture des canaux de dialogue et l'absence d'informations correctes conduisent à des conclusions erronées sur la nature de ce qui se passe au Soudan.

A la fin de son discours, elle a appelé toutes les organisations internationales et tous les acteurs du domaine humanitaire travaillant au Soudan à adhérer au mandat qui leur a été accordé et à se conformer aux contrôles et directives du travail humanitaire régissant au Soudan, et a noté que certaines organisations ont outrepassé le mandat accordé.