Un nouveau drame de l'immigration clandestine s'est noué en mer Méditerranée. Plus de 600 migrants ont été repêchés par la garde nationale tunisienne dans la nuit de dimanche 16 mars à lundi 17 mars. On dénombre au moins 18 décès dans cette tentative de rallier l'Europe.

Les vidéos circulant sur les réseaux sociaux sont comme souvent poignantes. L'une d'elle montre par exemple une femme à bord d'un bateau de sauvetage tunisien tentant de hisser le corps sans vie d'un enfant qui pourrait être le sien. Des dizaines et des dizaines d'adultes et d'enfants apparaissent désemparés et épuisés sur des bouées ou des embarcations de fortune. Leur premier but était de quitter Sfax, en Tunisie pour l'Europe et un supposé eldorado.

La Tunisie, lieu de départ privilégié

Au total, 612 migrants ont été repêchés en début de semaine par les garde-côtes tunisiens, et au moins 18 migrants sont morts noyés, selon les autorités de Tunis. La Tunisie et plus particulièrement Sfax, la seconde ville du pays, sont devenus des lieux de départs privilégiés pour les clandestins, souvent issus d'Afrique subsaharienne.

De sources humanitaires, ils seraient entre 20 000 et 25 000 personnes massées dans des camps de fortune aux abords des plages tunisiennes. L'Unicef dénombrait, en janvier, 2 200 morts ou disparus dans les eaux de la Méditerranée, des migrants qui tentaient de rejoindre les côtes italiennes distantes d'une centaine de kilomètres de la Sicile, la Sardaigne ou bien de l'île de Lampedusa.

Toujours au sujet de l'immigration clandestine, l'ONG France Terre d'Asile a exprimé, lundi 17 mars dans un communiqué, sa « profonde préoccupation » concernant le sort et la détention de plusieurs de leurs salariés en Tunisie. Selon France Terre d'Asile, deux membres de son équipe et une ancienne salariée sont maintenus derrière les barreaux depuis mai 2024, alors que la justice tunisienne a abandonné les charges d'hébergement clandestins qui étaient retenues contre eux.

