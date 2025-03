Algérie: Message du président de la République à l'occasion de la célébration du 63e anniversaire de la Fête de la Victoire

Alger — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a adressé, mardi, un message à l'occasion de la célébration du63e anniversaire de la Fête de la Victoire (19 mars), dont voici la traduction APS:

"Au nom d'Allah, Clément et Miséricordieux, Prière et paix sur Son Messager,

Citoyennes, citoyens,

Le 19 mars, nous célébrons la Fête de la Victoire, une date phare qui marque, dans la glorieuse histoire de l'Algérie, le couronnement de longues décennies de lutte sous l'étendard du Mouvement national et de la guerre de libération menée pendant plus de sept ans par le peuple algérien convaincu de l'inéluctabilité de la lutte armée, initiée par une génération de patriotes forgés par un parcours ardu sur la voie de la sensibilisation dans les cellules de préparation pour le jour J, lorsque ils ont décidé de proclamer la Déclaration du 1er Novembre, qui a eu l'effet d'un séisme pour les colons agresseurs, et qui a annoncé le déclenchement de l'inspirante Révolution de libération le 1er novembre 1954.

Cette Révolution fut, à juste titre, l'une des plus grandes Révolutions anticoloniale et l'une des plus authentiques épopées de lutte des peuples contre la tyrannie et la domination de l'ère moderne. Elle restera, à jamais, un exemple témoignant de l'attachement du peuple algérien à la liberté et un symbole de dignité et de fierté pour les peuples.

La Fête de la Victoire que nous célébrons avec fierté et fidélité est le fruit du sang pur qui a irrigué notre terre bénie et des incommensurables sacrifices consentis par le peuple algérien avec bravoure, foi et patience afin de vivre libre et digne sur ses terres.

Tout comme les chouhada, infiniment généreux envers l'Algérie et ayant fait preuve d'abnégation et d'amour pour la patrie, les Algériennes et les Algériens, héritiers et garants de cette gloire, construisent aujourd'hui leur pays, avec le même esprit, la même détermination et les mêmes principes et valeurs, sans le moindre marchandage, animés par la volonté de construire et d'asseoir les fondements d'un Etat moderne, grâce à une politique économique drainant les investissements et générant de la richesse, des infrastructures favorisant la dynamique de développement et des jeunes qui enchaînent les réalisations et les succès à travers des expériences pionnières dans le domaine de l'investissement, et ce, dans le cadre d'une stratégie reposant sur la valorisation et la mobilisation des capacités nationales au service du développement durable et du progrès social continu en vue d'assurer une vie digne à toutes les citoyennes et à tous les citoyens, au moment où l'Etat continue de mobiliser les énergies pour garantir les intérêts supérieurs de la Nation et renforcer le front intérieur avec une conscience nationale, qui fait la fierté des Algériennes et des Algériens, et avec une volonté politique tournée vers l'avenir, en étant attentif à la complexité de la situation dans la région et à ses potentielles répercussions, et soucieux, dans la conjoncture actuelle, d'être en phase avec les évolutions que connaissent les relations internationales, comme l'exige la place, le rôle et le poids géostratégique de l'Algérie et en accord avec les idéaux et principes de la glorieuse Révolution de libération.

Dans le cadre de cette orientation nationale authentique, nous célébrons aujourd'hui la Fête de la Victoire dans l'Algérie victorieuse, avec fidélité aux vaillants chouhada, avec loyauté envers le peuple algérien et avec sincérité au service de notre chère patrie.

A cette occasion, je me recueille à la mémoire des vaillants chouhada, tout en saluant mes soeurs moudjahidate et mes frères moudjahidine, puisse Allah leur prêter longue vie et puisse-t-Il, en ce mois béni de Ramadhan, accepter votre jeûne et vos prières.

Vive l'Algérie, Gloire et éternité à nos valeureux martyrs".