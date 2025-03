Algérie: El Bayadh - Les restaurants 'Rahma' reflètent l'attachement aux valeurs de solidarité et de fraternité

EL Bayadh — Les restaurants de rupture du jeûne pour les démunis et les passants, appelés "restaurants de la Rahma", qui ouvrent leurs portes pendant le mois sacré de Ramadhan dans la wilaya d'El Bayadh, constituent l'un des aspects les plus importants de la solidarité et de l'entraide sociale.

Ce sont des initiatives pour lesquelles les bienfaiteurs et les associations caritatives redoublent d'efforts et de générosité, confirmant ainsi l'attachement de la communauté aux valeurs de solidarité.

De nombreuses associations caritatives, en plus de leurs activités sociales et charitables annuelles, organisent des repas de rupture du jeûne collectifs pendant ce mois béni. Les membres des associations et les bénévoles travaillent sans relâche, que ce soit pour organiser les tables de l'iftar, collecter les denrées alimentaires offertes par les bienfaiteurs, ou encore préparer les plats destinés à l'iftar des jeûneurs, qu'ils soient passants ou dans le besoin, dans une ambiance de solidarité et d'entraide.

Le Croissant Rouge Algérien (CRA), à travers son comité de wilaya et ses branches locales, déploie ses bénévoles pour servir les visiteurs de ces restaurants de Ramadhan. A cet effet, trois restaurants ont été inaugurés dans les communes d'El Bayadh, Rogassa et Chellala, selon le président du comité de wilaya, Mohamed Fawzi.

Après la grande opération de solidarité réalisée quelques jours avant le début du Ramadhan, qui a permis la distribution de 15.000 colis alimentaires aux démunis de la wilaya, les membres et bénévoles du CRA ont préféré, pendant ce mois sacré, se concentrer sur un travail collectif au service des voyageurs et des nécessiteux plutôt que de prendre leur propre iftar à domicile. Plus de 500 repas sont servis, quotidiennement, dans ces trois restaurants, selon la même source.

Pour sa part, l'association caritative de wilaya "Kafil El Yatim" a ouvert trois restaurants de la "Rahma" dans les communes d'El Bayadh, Kheither et Ghassoul, afin de permettre aux jeûneurs de rompre leur jeûne dans une ambiance familiale. Le restaurant de l'association, situé au niveau de la station-service El Abtal sur la route nationale RN 47 dans la zone de Thénia (El Bayadh), attire de nombreux citoyens, notamment les usagers de la route et ceux ayant besoin d'un iftar, dans un cadre empreint d'esprit de fraternité et de solidarité, où entre 150 et 260 repas sont servis chaque jour, selon le président de l'association, Noureddine Abbes.

L'association d'orientation et de réforme a également ouvert un restaurant pour les voyageurs à l'entrée de la commune de Bougtob, sous le slogan "Les hommes passent, mais l'impact reste". Ici, les bénévoles de l'association s'emploient chaque jour à préparer et à distribuer des repas pour les voyageurs et les nécessiteux dans une ambiance familiale exceptionnelle.

De son côté, l'association "Djazair El-Kheir" participe à cette action caritative en ouvrant un restaurant de rupture du jeûne collectif au chef-lieu de la wilaya, où entre 180 et 350 repas sont servis quotidiennement, en plus de 40 repas à emporter pour les familles prises en charge durant le mois sacré, a souligné le président de la branche locale de l'association, Bouzada Cheikh.

Le Dr Noureddine Mehdaoui, professeur en sociologie et directeur de l'Institut des sciences humaines et sociales du Centre universitaire "Nour El-Bachir" d'El Bayadh, a indiqué que ces initiatives caritatives, organisées à travers les restaurants de "Rahma" et financées par des bienfaiteurs, ont non seulement une valeur religieuse et spirituelle pour les organisateurs, mais jouent également un rôle social majeur en renforçant la cohésion nationale et les liens fraternels. Elles contribuent, en collaboration avec les institutions de l'Etat, à promouvoir l'esprit de solidarité et de communion au sein de la société.