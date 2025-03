Madagascar: Vol de munitions à Toliara - Un officier de la gendarmerie mis en cause

Un manque d'un millier de munitions de kalachnikov aurait été découvert au sein des stocks d'armes et de munitions à Toliara.

Fandio iray siny tsy mahaleo ny fandoto iray tandroka. Littéralement : Une cruche d'eau ne suffit pas pour laver le contenu d'une corne de saleté. L'affaire de vol de munitions qui se serait produit à Toliara risque de ternir l'image de la Gendarmerie nationale. De source bien informée, le contrôle des armements effectué la semaine dernière par les responsables de la Gendarmerie aurait permis de découvrir la perte de plusieurs munitions.

Le contrôle en question se serait déroulé le 12 mars dernier. Un manque de plus de 1 000 munitions de kalachnikov aurait été découvert au sein des stocks d'armes et de munitions de la Gendarmerie nationale à Toliara. Selon notre source, un officier de la Gendarmerie serait en cause dans cette affaire. Soupçonné d'avoir mis en vente sur le marché noir ces munitions appartenant à la Gendarmerie nationale, celui-ci aurait fait l'objet d'une arrestation. Il serait actuellement auditionné auprès de la Section des Recherches criminelles qui se charge de l'enquête.

Assainir l'image

Pour le moment, cette affaire semble être tenue parmi les dossiers strictement confidentiels. Aucune communication officielle n'a été faite, aussi bien de la part de la hiérarchiehiérarchie de la Gendarmerie nationale que venant des autorités et responsables étatiques à Toliara. Quoiqu'il en soit, cet Officier supérieur, dont le nom est cité dans cette affaire, risque gros. Vu les efforts entrepris depuis quelquequelque temps par le ministre délégué et les hauts responsables de la Gendarmerie qui ne ménagent pas leurs efforts pour assainir l'image de la Gendarmerie nationale, l'on peut affirmer que ce vol ne restera pas dans l'impunité.

D'autant plus que les faits surviennent en pleine période où les Forces de l'ordre sont mises sur la sellette à cause de l'insécurité grandissante touchant presque toutes les régions de la Grande île. Avec le phénomène dahalo et les autres cas d'attaques, l'ex-Province de Toliara est particulièrement touchée. Par ailleurs, il est fort probable que ces munitions volées et/ou détournées au niveau des casernes soient utilisées pour approvisionner les malfaiteurs. Le sort de cet Officier supérieur est donc désormais entre les mains de la Justice qui, selon notre source, a déjà été saisie. Histoire à suivre.