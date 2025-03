Afrique de l'Est: 5e Sommet de la COI - Le 24 avril au Centre de conférences internationales Ivato

Le compte à rebours est lancé. Le 5e sommet de la Commission de l'océan Indien (COI) se tiendra dans plus d'un mois, le jeudi 24 avril prochain au Centre de conférences internationales d'Ivato, à Antananarivo. Cette décision marque un changement de lieu par rapport au programme initial qui prévoyait l'organisation de l'événement à Nosy-Be. L'information a été confirmée par un communiqué officiel de la COI, publié la semaine dernière.

Placé sous le thème « Sécurité et souveraineté alimentaires pour le développement du marché de l'Indianocéanie », ce sommet réunira les chefs d'État et de gouvernement de la région, notamment des Comores, des Seychelles, de l'Île Maurice, de la France et de Madagascar. Les discussions porteront principalement sur la transformation des systèmes agricoles, le renforcement de la résilience face aux crises climatiques et économiques, ainsi que l'amélioration de la connectivité et du commerce régional. Dans cette perspective, les travaux de la Conférence ministérielle sur la sécurité alimentaire et la nutrition, organisée par la COI et la FAO à partir d'aujourd'hui 19 au vendredi 21 mars à Antananarivo, serviront de base de réflexion pour les décisions à venir.

Un autre point marquant de ce sommet est la présence annoncée du président français, Emmanuel Macron. Sa participation, qui n'est toujours pas confirmée jusqu'à présent, souligne l'importance de la France dans les débats régionaux et pourrait remettre sur la table la question de l'intégration de Mayotte au sein de la COI. Ce dossier, souvent sujet à controverse, risque d'alimenter les discussions en marge des sessions officielles.