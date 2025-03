Madagascar: Orange MPPTour 100 - Succès du deuxième tournoi, Prisca et Zarah sur la plus haute marche

Prisca Razafimamonjy et Zarah Razafimahatratra chez les femmes, ainsi que les frères Ratsimandresy chez les hommes, ont triomphé ce week-end lors du deuxième tournoi de l'Orange MPPTour 100 à Ambatobe.

Le Lamakoo Padel d'Ambatobe a vibré au rythme des exploits des joueurs lors du deuxième tournoi du circuit Orange MPPTour, ce week-end. Dans la catégorie féminine, Prisca Razafimamonjy et Zarah Razafimahatratra, du club Atema d'Antanimora, ont une nouvelle fois brillé en s'imposant en finale face aux soeurs Radilofe, Lalaina et Sariaka, sur le score de deux sets à un. Depuis leur première victoire commune à l'Orange Master Padel 2024, ce duo s'affirme comme une force redoutable, devenant les adversaires à abattre sur le circuit. Fitia Robinson et Michela ont complété le podium en décrochant la troisième place.

Chez les hommes, les frères Ratsimandresy, Toavina et Itokiana, ont dominé la compétition, s'offrant la victoire face à la nouvelle paire prometteuse formée par Nante et Jacky. Gary-Miary Zo et Stéphane-Landry ont quant à eux se sont partagés la troisième marche du podium.

Le prochain grand rendez-vous est déjà fixé : les 5 et 6 avril, le circuit posera ses valises au Soavina Atmosphère pour l'Orange MPPTour 250, premier tournoi homologué par la Fédération Malgache de Padel. Mais la grande nouveauté de cette année réside dans l'introduction d'un système de primes mensuelles, une initiative visant à professionnaliser ce sport en plein essor. « Les Top 16 hommes et Top 12 femmes du classement RACE recevront chaque mois des primes allant de 450 000 Ar à 120 000 Ar », précisent les organisateurs, qui soulignent l'importance du soutien des partenaires pour faire évoluer le padel et valoriser les talents.