Madagascar: Circulation - Mise en garde de la gendarmerie contre la pratique des rodéos sauvages à vélo

Prenant l'exemple - images à l'appui - d'un jeune à vélo roulant à vive allure, pneu avant levé et zigzaguant fièrement, la gendarmerie met en garde contre ce genre de pratique dangereuse sur la voie publique, et de surcroît, sur une voie rapide.

Une mise en garde vulgarisée de la manière la plus rapide pour être répandue auprès des cibles, autrement dit sur les réseaux sociaux que les jeunes affectionnent particulièrement. Le jeune pris en - mauvais - exemple roulait sur la voie rapide du Marais Masay, se faisant filmer par des amis en voiture. Il lui a été rappelé, ainsi qu'à ses amis adeptes de la pratique, la dangerosité d'un tel comportement sur les voies rapides. Une infraction passible de sanctions, notamment l'immobilisation du véhicule non motorisé, et la mise en fourrière.

De la moto au vélo

Si la course sauvage à moto est également un phénomène en explosion à un certain moment, les adeptes de la pratique se sont quelque peu calmés ces derniers temps face à la présence policière sur le terrain. Quant au rodéo à vélo, il s'agit d'une pratique bien connue des jeunes, et ce, depuis des décennies. Certains sont tentés de le faire dans les voies de circulation, au mépris des réglementations en matière de circulation.

Pratiqué notamment les adolescents, le rodéo sauvage à vélo est une occasion de démonstration en tous genres sur les habiletés du cycliste. Il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'une pratique interdite sur les voies de circulation car elle expose tous les usagers de la route à des dangers. En revanche, des disciplines sportives existent, permettant de pratiquer le cyclisme dans le cadre de compétitions et autres démonstrations en tous genres.