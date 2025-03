Madagascar: Gouvernance locale - Modernisation à travers le Dispositif District 2.0

Madagascar franchit une nouvelle étape dans sa politique de décentralisation avec le lancement du Dispositif District 2.0. Cette initiative s'inscrit dans le Programme National de Décentralisation Émergente (PNDE), qui vise à renforcer l'autonomie et la responsabilité des collectivités territoriales pour un développement local plus efficace et durable. Selon ses promoteurs, ce projet novateur transforme le district en un véritable cadre d'ingénierie territoriale, doté de compétences techniques, administratives et organisationnelles adaptées aux défis du développement socio-économique.

L'ambition est claire : améliorer la gouvernance locale en dotant les responsables de nouveaux outils numériques facilitant la gestion et la coordination des politiques publiques. Le Dispositif District 2.0 marque une avancée vers la digitalisation des services territoriaux. Il repose sur deux applications majeures : i-HOFANA, une plateforme d'apprentissage en ligne, destinée aux responsables locaux, et i-Distrika, un outil interactif permettant une gestion optimisée des affaires publiques à l'échelle territoriale. Le développement de ces solutions a bénéficié de l'expertise de l'Université de Fianarantsoa Andrainjato, où des étudiants et chercheurs en informatique ont contribué activement à leur conception.

Acteurs engagés

La mise en oeuvre de ce dispositif repose sur une approche collaborative, impliquant plusieurs acteurs institutionnels et financiers. Une task force réunissant des représentants du ministère de la Décentralisation et de l'Aménagement du Territoire (MDAT), du ministère de l'Intérieur, des chefs de districts et des Partenaires techniques et financiers (PTF) assure son déploiement. Parmi ces derniers, le PRODECID/GIZ, le programme MIONJO, financé par la Banque mondiale et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) soutiennent activement cette initiative. Avec le Dispositif District 2.0, Madagascar réaffirme son engagement en faveur d'une gouvernance locale modernisée et efficace, plaçant l'innovation au coeur du développement territorial.