Tunisie: Voiture populaire - Dans l'attente de l'augmentation du quota

L'acquisition d'une voiture populaire est devenue une priorité pour la grande majorité des citoyens, sauf que le quota actuel ne suffit plus et conduit au fil des ans à l'allongement sans fin de la liste d'attente.

Le quota de voitures populaires alloué à la Tunisie pour l'année 2025 s'élève à 10.000 unités, selon les précisions apportées par Essia Medfaï, responsable du dossier des voitures populaires au ministère du Commerce, lors d'une déclaration à la Radio nationale le 30 janvier 2025. C'est très peu pour une liste d'attente qui s'allonge d'une année à l'autre pour dépasser le cap de 150 mille, d'après les estimations de Brahim Dabbech, président de la Chambre nationale des constructeurs et des concessionnaires automobiles. Les délais d'attente varient selon la marque de la voiture et se situent généralement entre 3 et 5 ans, et même plus.

«L'augmentation de la part annuelle est sous étude en raison de la forte demande des citoyens», selon Medfaï, et les prix des véhicules varieront entre 29 mille et 35 mille dinars. Ces voitures sont d'une puissance fiscale de quatre chevaux et d'une cylindrée inférieure à 1200 cm³, et sont proposées à la vente par neuf concessionnaires agréés dans notre pays. Les déclarations officielles ne sont pas de nature à rassurer, car en 2024, trois concessionnaires ont choisi de suspendre la vente des voitures populaires après que le ministère du Commerce a imposé un plafond de prix de 35 000 dinars, d'après Mahdi Mahjoub, membre du bureau exécutif de la Chambre syndicale des concessionnaires automobiles.

La fixation de prix de vente a considérablement impacté le marché d'importation d'autres marques de véhicules populaires et a réduit le nombre de concessionnaires à cinq ou six au plus. De ce fait, le nombre de véhicule populaires vendus pour l'année 2023 (mois de novembre) a atteint 6 454 alors qu'en 2024, ce chiffre a baissé avec la vente de 6 098, selon un communiqué publié par la Chambre nationale des constructeurs et des concessionnaires automobiles.

La Hyundai Grand i10, vendue au prix de 34.426 dinars, se classe en première position dans la liste des véhicules populaires vendus (1.653), suivie par la marque Suzuki Celerio (1296). La marque Chery tiggo vient en troisième position avec 1.000 voitures vendues.

Pour le moment, et au grand dam des concessionnaires et citoyens, aucune information officielle n'est disponible autour d'une éventuelle augmentation du nombre de véhicules populaires. Entretemps, la liste d'attente ne fait que s'allonger. L'acquisition d'une voiture populaire est-elle devenue un vœu pieu ?