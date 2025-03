Tunisie: Rugby VII - Sadok Mourali honore les championnes arabes tunisiennes

Le ministre de la Jeunesse et du Sport, Sadok Mourali, a honoré mardi les joueuses de l'équipe nationale tunisienne de rugby, sacrées championnes arabes de rugby à sept après leur exploit en février dernier à Alexandrie, en Égypte.

À cette occasion, Mourali a renouvelé ses félicitations aux rugbywomen tunisiennes, dirigées par le sélectionneur national Chaker Essid. Il a également exprimé sa gratitude envers tous les acteurs de la Fédération tunisienne de rugby, qu'il s'agisse du staff technique, administratif ou des joueuses, pour leurs résultats honorables.

Le ministre a, par la même occasion, donné ses instructions afin d'accorder une attention particulière à cette discipline sportive prometteuse et de fournir toutes les conditions favorables aux brillantes championnes tunisiennes. Il a souligné que cette réussite est le fruit des efforts déployés par les centres de formation et de préparation des sportifs d'élite, ainsi que par les centres de promotion du sport dans différentes régions et plusieurs associations sportives, telles que l'association El Hraïria et le club de rugby féminin de Jemmal, qui constituent un vivier pour renforcer les sélections nationales.

De son côté, Hakim Bertagi, membre du bureau exécutif de la Fédération tunisienne de rugby, a exprimé sa gratitude pour le soutien des autorités de tutelle et de leurs structures techniques. Il a réaffirmé la volonté de poursuivre les efforts pour briller davantage et hisser le drapeau national lors des prochaines échéances sportives régionales, continentales et internationales, notamment les Jeux olympiques de la Jeunesse, le Championnat d'Afrique des moins de 20 ans en Côte d'Ivoire, le Championnat d'Afrique de rugby à sept masculin à l'île Maurice et le Championnat arabe 2026.

Pour rappel, l'équipe nationale tunisienne féminine a remporté le Championnat arabe le samedi 15 février 2025, après une victoire écrasante en finale contre l'Égypte (38-0). Ce sacre a été précédé de performances tout aussi impressionnantes face à la Jordanie (48-0), le Liban (39-0), les Émirats arabes unis (27-0) et l'Arabie saoudite (70-0).