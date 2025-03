Tunisie: Juridoc lève des fonds pour accélérer son expansion en Afrique et au Moyen-Orient

La startup Juridoc a bouclé un tour de table mené par la société de capital-risque 216 Capital et la société de gestion de portefeuilles Go Big Partners pour soutenir son développement en Afrique de l'Ouest et au Moyen-Orient, a annoncé 216 Capital mardi.

Fondée en 2021, Juridoc simplifie l'accès aux ressources juridiques grâce à une base de données complète intégrant législation, jurisprudence, doctrine et veille juridique. Son moteur de recherche intelligent, basé sur l'IA générative, permet aux professionnels du droit, aux entreprises et aux institutions d'accéder rapidement à des informations fiables et actualisées. Déjà présente en Tunisie et au Sénégal, la plateforme compte plus de 252 000 documents disponibles, 325 000 recherches juridiques abouties et plus de 4 000 utilisateurs payants.

Actuellement, Juridoc couvre le droit tunisien et sénégalais ainsi que les réglementations de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) et de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). La startup ambitionne d'élargir encore son champ d'action.

Grâce à cette levée de fonds, Juridoc prévoit de démocratiser l'accès à l'information juridique sur de nouveaux marchés en rendant le droit plus accessible, structuré et efficace. Les fonds levés permettront de renforcer son infrastructure technologique, d'optimiser les performances de son moteur de recherche basé sur l'IA, d'enrichir sa base de données avec des contenus adaptés aux spécificités locales des nouveaux marchés et de soutenir ses efforts commerciaux et marketing pour accélérer l'adoption de la plateforme.

Fondée à Tunis en 2021 par une équipe d'entrepreneurs et d'investisseurs, 216 Capital est une société de capital-risque spécialisée dans le financement en phase d'amorçage et de démarrage des entreprises technologiques.