Madagascar: RN12A Fort-Dauphin-Vangaindrano - Financement complet pour la réalisation des travaux

Le ministère des Travaux publics accélère la réhabilitation de toutes les routes nationales. Pour la Route du Soleil, les travaux sont sur la bonne voie.

Satisfaction

Une des promesses du président Andry Rajoelina, la réalisation de la « Route du Soleil » ne sera plus un voeu pieu. Selon les explications émanant du ministère des Travaux Publics (MTP), le financement est prêt pour mener jusqu'à son terme la construction de la RN12A reliant Taolagnaro-Vangaindrano, et cela avec le soutien des partenaires financiers et techniques.

Ponts en béton

En effet, la RN12A est divisée en trois parties. La première, reliant Taolagnaro à Ebakika, est financée par la Banque africaine de développement (BAD) et l'Union européenne (UE). Ce tronçon est long de 45 km et la progression des travaux atteint maintenant 65%. Concernant la deuxième partie, Ebakika - Soamisika, les travaux ont démarré durant ce mois de mars avec également le soutien financier de la BAD et de l'UE. En tout cas, l'un des travaux majeurs sur ce tronçon de 120 km concerne le remplacement de 7 bacs par des ponts en béton.

Visite

La troisième partie, de Somisika à Masianaka, quant à elle, est financée par la Banque mondiale. Le ministère des Travaux publics a tenu à signaler que « le pont de 200 m de Manambondro est en cours d'achèvement ». En effet, accompagné par les représentants des partenaires, le ministre Richard Rafidison a réalisé une descente sur terrain durant ce week-end afin de constater l'avancement des travaux. Lors de cette visite, il a donné des instructions strictes à la Société en charge de la construction selon laquelle elle doit déployer tous ses efforts pour pouvoir achever la partie Taolagnaro-Somisika avant la fin septembre. Il a également confirmé à ses collègues qui supervisent les travaux que la prolongation du délai de l'entreprise dans cette partie de Taolagnaro-Ebakika n'est plus acceptable.