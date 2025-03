Madagascar: Wednesday Morning Group - Inauguration d'un bloc sanitaire au CEG Ambohidratrimo

L'association féminine Wednesday Morning Group (WMG) poursuit ses actions sociales. Récemment, sa présidente Fiona Tsiranana et quelques-unes de ses membres ont procédé à l'inauguration d'un bloc sanitaire au Collège d'enseignement général (CEG) d'Ambohidratrimo. La construction de cette infrastructure entre dans le cadre de l'appui de l'association au volet de l'éducation. Six WC pour les filles, un WC avec lave-main pour les enseignants, un urinoir commun pour les garçons et un lave-main de cinq robinets ont été remis à l'occasion aux 1 300 élèves et aux enseignants du collège.

La cérémonie d'inauguration officielle a vu la présence de Mamitiana Andriamanana Ralay, 2e Adjoint au maire de la commune d'Ambohidratrimo et de Jean François Olivier Randriarimalala, chef de service technique auprès de la commune. Les représentants de la Cisco d'Ambohidratrimo étaient également sur place en la personne de Riambatosoa Rakotoniana Adjoint Administratif et Rasoarivao Natacha, responsable santé sous la direction dynamique de la cérémonie Rija Ranivoarison, Directeur du CEG d'Ambohidratrimo et de son adjointe Eulalie Ramiarindrina.

Sensibilisations

L'après- midi s'est poursuivi par une action avec la Coopérative des femmes Ankazo Anosiala( COFAA) à Andakana, coopérative agricole animée par sa fondatrice Ghislaine Leroy. L'équipe de WMG a été accueillie par des hôtesses ravissantes qui ont réservé un accueil chaleureux aux femmes engagées de cette association caritative. Une sensibilisation sur les droits de la Femme notamment l'éducation sexuelle a été menée à l'occasion. Cette action s'est poursuivie par une distribution de pochettes, contenant six serviettes écologiques chacune, à 350 jeunes filles de la coopérative COFAA.