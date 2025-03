Angola: Le procès des généraux Kopelipa et Dino reprend ce mercredi

Luanda — Le procès des généraux Manuel Vieira Dias Júnior "Kopelipa" et Leopoldino do Nascimento "Dino" et de l'avocat Fernando Gomes dos Santos reprend ce mercredi, dans la salle d'audience de la Cour Suprême, avec la présentation des questions préliminaires pour la défense du Chinois Yu Haiming, également cité dans l'affaire.

Lors de la dernière séance du procès, la juge Anabela Valente a interrompu l'audience, faute de traducteur de mandarin pour le citoyen chinois. La raison de l'interruption du procès était également le fait qu'il y avait un recours ordinaire contre l'inconstitutionnalité de la procédure en question devant la Cour constitutionnelle.

Les avocats demandent l'acquittement des accusés

Les avocats ont défendu, lors de la dernière séance du procès, l'acquittement des accusés, affirmant que les délits reprochés par le Ministère Public constituent une amnistie en raison de l'application de la loi nº 11/16 du 12 août, Loi d'amnistie.

S'exprimant devant le tribunal, l'avocat Amaral Gourgel, défenseur de l'accusé Manuel Vieira Dias « Kopelipa », a déclaré que le rapport produit par la Direction Nationale de Recherche et Action Pénale (DNIAP) du Ministère Public, dans le cadre de l'instruction préparatoire, concluait qu'à l'exception des délits de détournement de fonds et de blanchiment d'argent, tous les autres délits sont amnistiés, en raison de l'application de la Loi nº 11/16, du 12 août, la Loi d'amnistie.

Pour le représentant du général Leopoldino do Nascimento « Dino », avocat Bengula Quemba, le Ministère Public admet, dans l'acte d'accusation, que la loi peut être appliquée rétroactivement, chaque fois qu'elle profite à l'accusé, soulignant que le Code pénal de 2020 a établi des délais de prescription plus courts, qui ne sont plus de 15 ans.

Intervenant au cours de l'audience, pour la défense des sociétés Plansmart International Limited et Utter Right International Limited, également impliquées dans l'affaire, l'avocat Benja Satula a déclaré que, compte tenu du fait que les accusés dans l'affaire n'étaient pas accusés des délits de « escroquerie, association de malfaiteurs et falsification de documents », l'illicéité sous-jacente, qui génère des profits, qui justifie le blanchiment d'argent, n'existe pas.

La défense de l'accusé Fernando Gomes dos Santos, représenté par l'avocat Amaral Gourgel, justifie l'acquittement de la procédure pénale engagée contre l'avocat, car son intervention dans le procès se limite à l'exercice de sa profession.