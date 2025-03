Algérie: Le pays participe au Salon international de l'alimentation de Londres

Londres — L'Algérie participe à l'édition 2025 du Salon international de l'alimentation, "International Food and Drinks Event (IFE)", qui se tient du 17 au 19 mars à Londres, avec une variété de produits de haute qualité, qui illustre le bond spectaculaire réalisé dans ce secteur, dans le cadre de la politique de diversification de l'économie nationale.

Le pavillon algérien regroupe près d'une dizaine d'exposants représentant des entreprises nationales, aussi bien publiques que privées, dont les produits commencent à se frayer un chemin sur les marchés internationaux.

La société Tasdir, filiale du groupe Safex, l'Entreprise de développement des cultures agricoles stratégiques (DCAS), les SARL CATM, CEBON, Houkoul Al Janoub, Tahraoui et Saramel Ltd, une entreprise basée à Londres qui commercialise exclusivement des produits algériens, essentiellement des dattes, offrent aux visiteurs des échantillons de ce qui est produit dans le pays et qui reflète le développement de l'industrie alimentaire nationale.

Outre des produits du terroir déjà renommés comme les dattes, l'huile d'olive, le miel, les eaux minérales et gazeuses, s'ajoutent une variété de produits agricoles frais tout aussi réputés et appréciés sur les marchés européens comme les oranges, les pommes, les tomates et les poivrons.

L'Ambassadeur d'Algérie à Londres, M. Nourredine Yazid, a effectué, ce mardi, une visite au stand algérien où il s'est réjoui de la participation algérienne à cet important évènement et de la grande affluence de visiteurs et de professionnels du secteur de l'agroalimentaire qui ont marqué leur intérêt pour la qualité des produits exposés.

L'Ambassadeur s'est entretenu avec les exposants ainsi qu'avec les représentants du ministère du commerce extérieur et de la promotion des exportations, soulignant l'importance de la présence à ce type d'événements pour la promotion du label Algérie et sceller de nouveaux partenariats pour investir de nouveaux marchés européens.

L'intérêt manifesté par les professionnels du secteur pour le stand national augure d'une perspective prometteuse pour les produits algériens sur le marché britannique.

Yazid a assuré les exposants que les services de l'Ambassade qui ont aidé à l'organisation de leur participation à ce Salon, restaient à leur disposition pour optimiser leur séjour, les accompagner dans leurs contacts avec les partenaires potentiels et les assister dans leurs démarches pour promouvoir les exportations hors hydrocarbures, en application des directives du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

L'IFE est considéré comme l'un des plus grands rendez-vous internationaux dédiés à l'industrie alimentaire. Il rassemble annuellement des investisseurs, des producteurs et des distributeurs internationaux.

L'édition de cette année, qui se tient dans le vaste centre Excel de Londres, promet donc d'être pour la délégation algérienne, une expérience remplie de relations d'affaires significatives et d'éléments inspirants.