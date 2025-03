Afrique: Éliminatoires Mondial 2026 - Deux journées sur le continent et un premier tournant vers l'Amérique?

Cette semaine marque la reprise des éliminatoires africaines de la Coupe du Monde, et les sélections du continent s'apprêtent à vivre des moments décisifs avec les 5e et 6e journées, cruciales pour leur qualification au Mondial 2026 en Amérique du Nord.

Les cinquième et sixième journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 débutent ce mercredi 19 mars et s'achèvent mardi 24 mars. Peu de gros chocs au programme, mais beaucoup de matchs à enjeux comme le Comores-Mali ou le Soudan-Sénégal. Pour les autres, il ne faudra pas rater l'occasion de mettre de la distance ou de recoller au classement avant le money time.

Ce sont deux journées qui pourraient bien compter lors du décompte final en octobre prochain au moment de désigner les neuf qualifiés et quatre barragistes africains pour le Mondial 2026. Il restera quatre matches et 12 points à prendre après ces journées de mars, mais pour beaucoup, il vaut mieux faire le point maintenant.

Un constat : aucune équipe n'a réussi à faire carton plein lors des quatre premières journées, à part le Maroc qui n'a joué que trois rencontres après le forfait général de l'Érythrée dans le groupe E. Les Lions de l'Atlas ont tout pour rester sur leur lancée en rendant visite au Niger vendredi 21 mars et accueillant la Tanzanie mardi 25 mars.

Quatre autres équipes se détachent affichent 10 points au compteur : Égypte, Soudan, Côte d'Ivoire, Tunisie.

En se déplaçant en Éthiopie et en accueillant la Sierra Leone dans le groupe A, les Pharaons ont l'occasion de creuser leur écart sur leurs adversaires, notamment le Burkina Faso, déjà à cinq points derrière. Si les Étalons ne devraient pas souffrir face au Djibouti vendredi, ils vont devoir sortir du piège bissau-guinéen lundi 24 mars.

Pour la Côte d'Ivoire, l'occasion est à saisir face au Burundi d'abord et ensuite à la Gambie, pour éloigner la menace du Gabon dans le groupe F. Les Panthères pourraient tout de même profiter d'un faux pas des Éléphants s'ils prennent six points face aux Seychelles et au Kenya.

Avec deux points d'avance sur le deuxième du groupe H, la Namibie, la Tunisie peut s'offrir une avance presque décisive en déplaçant au Liberia d'abord et en accueillant le Malawi ensuite.

Le Sénégal à l'épreuve du Soudan

Le Sénégal et son nouvel entraîneur Pape Thiaw vont passer un gros test sur la « pelouse » du Soudan - obligé de jouer en Libye -, leader de la poule B avec dix points et deux unités devant les Lions. Sadio Mané et ses amis ont toutes les raisons de se méfier d'une équipe des Crocodiles du Nil qui a battu la RD Congo (1-0) et s'est imposée en Mauritanie (2-0). Troisièmes de cette poule B, les Léopards profiteront du choc pour engranger le maximum de points face au Soudan du Sud et à la Mauritanie.

Le Cameroun ne devrait pas souffrir de son déplacement sur la pelouse de l'Eswatini, mais n'aura certainement pas la tâche facile face à une vieille connaissance : le Sénégalais Aliou Cissé, désormais sélectionneur de la Libye, que les Indomptables accueillent mardi 25 mars lors de la sixième journée.

Pour leur part, les Comores voudront rester sur leur nuage en conservant leur place de leader du groupe I. Pour cela, les protégés de Stefano Cusin devront s'imposer à Berkane (Maroc) devant le Mali et ensuite le Tchad.

Enfin, le Nigeria, qui a grillé pratiquement tous ses jokers avec zéro victoire en quatre journées, n'a plus de temps à perdre. Désormais sous les ordres d'Eric Chelle, les Super Eagles devront faire carton plein lors de ces cinquième et sixième journées face respectivement au Rwanda, leader de la poule C, et au Zimbabwe.