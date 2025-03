Afrique: Judo/Chapionnat d'Angola - Laura Rasoanaivo s'offre le bronze

L'olympienne de Paris 2024, Laura Razafy-Rasoanaivo, décroche la médaille de bronze au championnat national d'Angola par équipe mixte. La compétition s'est tenue ce week-end à Huambo. La championne d'Afrique senior et junior a été invitée par le Club Judo Elite de Luanda, pour une durée d'une semaine, pour défendre ses couleurs dans la catégorie des -70 kg. Son déplacement a été pris en charge en intégralité, dont le billet d'avion, l'hébergement...

C'était une opportunité pour la judokate de Saint-Michel de multiplier ses rencontres internationales. « Première expérience de compétition avec un autre club d'élite du judo, et nous avons décroché une belle troisième place à Huambo. En plus, j'ai gagné tous mes combats... Malgré la barrière de langue, le judo nous a unis. Cette aventure a été bien plus qu'un tournoi, un vrai moment de partage avec des jeunes judokas inspirants », a mentionné Laura Rasoanaivo sur son compte Facebook.

La compétition a eu une envergure internationale et a réuni des élites de la discipline d'autres pays du continent, comme la République Démocratique du Congo, l'Afrique du Sud... Laura avait, en début février, disputé le Grand Slam de Paris et avait été éliminée d'entrée. Elle devrait disputer cinq autres compétitions majeures cette saison. Les plus proches sont le Grand Slam d'Antalya en Turquie, fin mars, et le championnat du monde des seniors individuels, du 13 au 19 juin en Hongrie. Trois autres sorties figurent dans son calendrier, en l'occurrence le Grand Slam d'Abu Dhabi, du 17 au 19 octobre, le Grand Prix de Zagreb, du 14 au 16 novembre, et le Grand Slam de Tokyo, les 6 et 7 décembre.