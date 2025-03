Madagascar: Pétanque/Début de saison - Rija, Jacky et Yves de l'UBM sacrés

Finale 100 % UBM. Le tournoi d'ouverture de saison organisé par la Fédération Sport Boules Malgache a réuni presque trois cents boulistes issus des quatre coins de l'île ce week-end à la terre-pleine de Soamandrakizay. La triplette de l'Union Bouliste Manjaka d'Ambohitrimanjaka, composée de Rija, Jacky et Yves, s'est imposée 13 à 11 en finale contre ses coéquipiers, en l'occurrence le vice-champion du monde, Donald, en compagnie de Onja et Zakabe. La bande à Rija a remporté ainsi le chèque géant de deux millions d'ariary.

Chez les jeunes, l'équipe du CBP, formée par Nantenaina, Tsiry et Ricka, a battu en duel final Clarito, Tsoa et Andry du C2BA par 13 à 5. Du côté des dames, Judicaël, Hasina et Rindra de SBA ont défait de justesse la triplette du C2BA constituée de Ando, Angela et Tahina. Les boulistes du C2BA, composés de Dadah, Papasola et Dezy, ont pris leur revanche chez les vétérans. Ils ont défait en finale l'équipe du CAI, formée par Do, Patrick et Zozo.

Les compétitions nationales et internationales vont prochainement s'enchaîner. La Coupe de Madagascar aura lieu à Antsirabe au début du mois de mai. Le calendrier de la fédération sera, cette saison, très chargé. Sur la scène internationale, deux boulistes vont disputer un tournoi en Chine. La tournée estivale et le Masters de pétanque seront les premières sorties majeures. Madagascar participera à trois rendez-vous mondiaux, notamment les championnats du monde junior mixte au Canada, les mondiaux en tête-à-tête et doublette mixte en Italie, ainsi que les championnats du monde en triplette dames et tir de précision en France.