Madagascar: De longues coupures d'électricité frappent Antananarivo

«C'est le délestage qui revient ?», ont réagi de nombreux clients de la société de production et de distribution d'électricité et d'eau (Jirama) à Antananarivo, hier. De longues coupures de courant ont frappé plusieurs quartiers dans le réseau interconnecté d'Antananarivo (RIA), depuis la matinée jusqu'au soir.

«Le courant a été coupé trois fois, entre 7 heures et midi», raconte un habitant d'Ambatofotsy Avaradrano. À l'Est d'Antananarivo, après trois coupures de courant pendant la matinée, l'électricité a été coupée pendant près de 4 heures l'après-midi. «Nous n'avons pas pu effectuer la vente en ligne en direct, à cause de la panne de courant», écrivait sur Facebook une vendeuse d'articles de seconde main en ligne.

Cette interruption de l'approvisionnement en électricité dans le RIA n'est pas mentionnée sur les pages Facebook de la Jirama, jusqu'à l'heure où nous soumettons cet article. Nous n'avons pas obtenu de réponse de la Jirama sur l'origine de cette coupure qui a mis en colère les victimes.

En tout cas, le niveau de la rivière Vohitra, qui alimente la centrale hydroélectrique d'Andekaleka, ne devrait plus être la raison de cette coupure. «Il y a assez d'eau à Andekaleka pour faire tourner tous les groupes, en ce moment», indique Claudine Soamanatombo, maire d'Andekaleka. Elle souligne, par ailleurs, que des travaux sont en cours à Andekaleka, pour augmenter la capacité du barrage et les réserves d'eau qui alimentent la centrale. Ces travaux sont effectués pour anticiper la période sèche, qui a été particulièrement rude en 2024, et a entraîné des délestages de plus de huit par jour, au mois d'octobre 2024.