Madagascar: Aménagement - Une brigade pour traquer les constructions illicites

Les remblais et les constructions non autorisées augmentent les risques d'inondation. Pour lutter contre ces problèmes, une brigade spécialisée a été mise en place.

Dans le cadre de l'application des politiques publiques relatives à l'aménagement du territoire, le ministère de la Décentralisation et de l'Aménagement du Territoire (MDAT) a mis en place une Brigade Spécialisée. Cette unité, en partenariat avec l'Autorité pour la Protection contre les Inondations de la Plaine d'Antananarivo (Apipa), s'assure du respect des normes d'urbanisme. Elle lutte notamment contre les remblais et les constructions illégales qui augmentent les risques d'inondation et mettent en péril la sécurité des infrastructures publiques, comme l'indique un communiqué publié hier par le MDAT.

Les constructions illicites ainsi que les remblais pullulent dans la capitale et ses environs. Par exemple, une construction se trouvait juste en face du terminus de la ligne 194 à Andranomena, sans avoir obtenu les autorisations requises, et est située dans une zone où toute construction est strictement interdite. Cette structure a été complètement démolie après les descentes des autorités sur place.

Contrôles

D'autres cas similaires sont présents à Fasan'ny Karana, où des résidents détruisent la digue pour créer un accès à leur domicile. Les zones autour de By-pass, Ankasina, Ambohimangakely et Ambohijanaka sont particulièrement touchées par ces remblais non autorisés.

La Brigade Spécialisée intervient sur plusieurs axes stratégiques, dont la libération des emprises publiques occupées illégalement afin de restaurer la fonctionnalité des infrastructures. Elle va également contrôler les autorisations de construction et de remblai, pour assurer la conformité aux réglementations en vigueur. Sans oublier la prévention des risques d'inondation, en coordination avec l'Apipa, pour éviter les obstructions des voies d'écoulement et limiter l'impact des remblais non conformes sur le drainage urbain.

Les opérations se concentreront dans des secteurs clés de la capitale, «notamment au Boulevard de Tokyo (By-Pass), à la Rocade Est et Nord-Est, dans les Voies rapides ainsi que la Route Bretelle», continue le communiqué publié par le MDAT.

Sous l'autorité du MDAT, les équipes de la Brigade Spécialisée, soutenues par la Police de l'Aménagement du Territoire et des remblais, réaliseront des actions allant du recensement des irrégularités à la remise en conformité des sites concernés. L'Apipa apportera un soutien technique afin de s'assurer que ces opérations respectent les exigences en matière de gestion des eaux et de protection contre les inondations.

Cette initiative s'inscrit dans une approche durable de l'aménagement du territoire, visant à renforcer la résilience urbaine et à garantir un développement maîtrisé.